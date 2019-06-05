龍山寺站上車...大媽「公公嗓」辱嗆司機！神秘ㄑ手勢狂抖挑釁　乘客氣炸

突發中心／新北報導

新北一名大媽日前一上310路線公車後，便開始對司機咆哮、口出惡言「你承認你勾結串通了」，講一些沒頭沒尾的話，讓旁邊乘客看不下去，下車幫忙報警，整段過程也被網友PO上網。由於大媽的口氣、音調非常尖酸刻薄，有網友就揶揄她的嗓子像古代的公公，彷彿穿越了時空。

▲大媽不僅挑釁司機，也挑釁乘客。（圖／爆怨公社，下同）



▲行徑非常誇張。



從畫面中可以看見，往板橋方向的310路線公車上，一名穿著綠色衣服的女子對著司機比手畫腳，還大聲辱罵，「你還承認咧，你露相了，等一下你就知道了，承認你勾結串通了，啊～承認啦，等一下你就知道了。」甚至還衝向抱著小孩的媽媽，激動要叫警察；被周圍乘客圍攻後，竟然比出「死」的蚯蚓手式，行徑令人傻眼。

期間許多人受不了，先下車改搭別的公車，但也有人看不下去挺身而出，「派出所在對面而已，我替你報警，車先別開。」並且要大媽趕緊下車，不要耽誤到大的時間。

▲條紋衣民眾看不下去，幫忙報警。



原PO表示，「這位女乘客從捷運龍山寺站上車就開始辱罵司機，一直嚷著叫警察，為保司機需有人作證，所以全程錄影，耽誤十分鐘後，終於被警察請下車喝茶；過程中她一度想衝過來，還好有見義勇為的乘客護住我和懷裡的寶寶，謝謝你們。」

許多網友看完後紛紛留言「那蚯蚓的手勢是什麼意思啊」、「你好勇敢，但有孩子在，下次別再出頭錄影了」、「看了真的很想巴下去」、「還好乘客還滿幫忙司機的」、「可以載到懸崖邊給她一腳嗎」。

【更多新聞】

暴雨中罰站3小時！他全身濕透「背影超落寞」 網心疼求情：女友快原諒



影／第一次出國「撞期長輩喪禮」！婆婆氣吼：壞媳婦 媽寶尪也不挺