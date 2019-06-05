端午吃粽又怕重　營養師教你掌握5大原則

▲營養師提醒民眾，如自行包粽子可以增加纖維質的餡料，並多使用瘦肉等食材。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

又到了粽子飄香的端午節，民眾面對各式各樣的粽子總是忍不住大快朵頤，但又害怕吃完後體重暴增、慢性疾病惡化、消化不良等問題，為此營養師建議，在選購及食用粽子時把握5大原則「查看熱量、挑選食材、取代正餐、搭配蔬果、減少沾醬」，就能輕鬆享受粽子的美味又不怕身體負擔。

大千綜合醫院營養師陳宥齊表示，一般傳統的肉粽常使用經過油拌炒的糯米搭配五花肉及鹹蛋黃，醬料的熱量就已達到760大卡，60公斤的民眾須慢跑93分鐘才能消耗完，甜粽的熱量雖少於鹹粽，但也須慢跑47分鐘來消耗。

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▲挑選全榖雜糧的粽子，可增加維生素及礦物質，降低熱量攝取。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳宥齊說，想要減輕這些負擔，建議從挑選粽子開始掌握「查看熱量」、「挑選食材」、「取代正餐」、「搭配蔬果」、「減少沾醬」這5大原則，若食用過量可能增加高血壓、心血管疾病的風險；而吃甜粽、鹼粽時喜歡沾的砂糖、果糖或蜂蜜，也容易增加肥胖、糖尿病等疾病發生，因此建議民眾吃粽子時盡量以原味為主。

陳宥齊也提醒，除了上述5大原則外，規律運動也是不可缺少的，如此搭配才能輕鬆享「瘦」過佳節。