胖男賊撲倒「想壞壞」　女屋主「心生一計」哭：我有那方面傳染病

▲機智女巧妙躲胖賊性侵，稱自己身體有那方面傳染病。（圖／翻攝自公眾號／FM93交通之聲）

大陸中心／綜合報導

浙江省杭州市餘杭區一女子面對入室竊賊臨危不亂，哭訴「身上有那方面傳染病，老公才和自己離婚」，巧妙躲過性侵並使自己安全脫身。目前，竊賊已經被警方逮捕。

據微信公眾號「FM93交通之聲」報導，杭州市餘杭區警方5月29日17點左右接到李姓女子的報案。她稱在租屋裡被搶劫了！

李女的租屋位於余杭區良渚街道行宮塘村，是待拆區域，只有兩戶沒有拆。她租在其中一戶的一樓房間裡，當天下午2點左右騎著電動單車回家時，因為平時都不鎖門，便直接開門進去，看見一個陌生男子站在房間內。李女下意識地喊了一聲，沒等反應過來，就被撲倒按在地上。

男子惡狠狠的說，「不要吵，我是殺人犯，把錢拿來」！看這名男子身材肥胖，李女無力反抗，便稱沒有錢，只有手機和一條金項鍊。胖賊將李女的手機和金項鍊搶走並放進褲袋後，沒有著急離開，而是起了色心，將她往床上一推，欲性侵。

▲事發租屋。（圖／翻攝自公眾號／FM93交通之聲）

李女大驚，心生一計，求饒說，「我身上有那方面的傳染病，我老公因為這個和我離婚，求你不要傷害我」。胖賊一聽，立馬停下動作，見李女表情誠懇，相信了她的話，打開門就要離開。



心有餘悸的李女走出門想確認胖賊是否走了，沒想到剛走到門口，發現他又折返回來。胖賊說，「他也不想幹這事，想把項鍊和手機還給她。」

李女擔心還了手機還會對自己不利，於是假意安慰胖賊，「如果真的需要就拿去先用，以後可以再還」。胖賊頓時超級感動，拉李女往沙發上坐並把手伸進她衣服內，再次詢問是不是真的有病。

李女趕忙說是真的，要不然就找病歷給他看，並說孩子要放學回家了，勸他趕緊離開。胖賊抱了一下李女，哀求不要報警，隨後離開。

再次確定胖賊已經走了，李女立即報案。隨後，警方當晚22點左右就逮捕了犯罪嫌疑人龍男。目前，案件正在進一步調查之中。