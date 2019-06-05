蘋果讓用戶對數據有更多控制權　每周拒絕4萬個隱私疑慮的App

▲蘋果推「Sign in with Apple」服務。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

今年的蘋果開發者大會（WWDC）重點除了放在iOS、watchOS、macOS Catalina和iPadOS等作業系統更新外，「隱私」也是焦點之一。蘋果軟體開發副總裁近日與外媒談到有關蘋果對於用戶數據以及App Store的應用程式的審核機制。

據外國科技網站《9to5mac》報導，蘋果軟體開發副總Guy L. ＂Bud ＂Tribble表示，蘋果在這次WWDC發表的「Sign in with Apple」服務主要是為了讓用戶能更有效地控制他們的數據，「我們希望能讓用戶擁有更多數據控制權，蘋果公司在這方面的成就超越大多數同業。」他認為，每個設備和每項服務都應該提供隱私。

「Sign in with Apple」服務，讓用戶能使用Apple ID進行註冊及登入，蘋果稱他們在隱私方面做得比Google或臉書都好，用戶可以決定要給對方什麼樣的資料，例如，當用戶不想給真的email時，蘋果可以生成一段亂碼email。

談到App Store，他表示，蘋果每星期會審核100,000個應用程式，其中有40％的應用程式會被蘋果拒絕讓它們在App Store上架，多數原因皆為隱私問題。