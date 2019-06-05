端午連假第二天起全台連7天雨　吳德榮：下周鋒面強度影響時間甚於前4道

▲周六開始全台天氣不穩定。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

端午連假第二天起全台變天！根據中央氣象局預報，周六（8日）起至下周五（14日），鋒面滯留於台灣北部海面，全台都有降雨機率，氣象局也製作一張圖表讓大家了解端午假期天氣。氣象專家吳德榮提醒，最新歐美模式模擬皆顯示，下周二（12日）或下周三（13日）起，梅雨季第5道鋒面將在台灣附近南北徘徊，影響時間及強度尤甚於前4道移動性鋒面，但屬模式末期的模擬，不確定性大仍會持續調整。

氣象局預報員顏增璽接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今太平洋高壓勢力增強，天氣穩定，午後雷陣雨主要在山區，近山區平地也有可能；各地氣溫約32到34度，比較悶熱。

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▲▼根據氣象局定量降水預報，今白天幾乎全台有雨。（圖／氣象局／下同）

氣象局指出，周四（6日）、周五（7日）太平洋高壓勢力西伸壟罩台灣地區，鋒面北退至華中一帶，台灣附近水氣偏少，天氣大致穩定，白天各地高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，尤其山區雨勢會較明顯；這段期間盛行風吹偏南風，東部及東南部可能有零星短暫雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地高溫約31至35度。

氣象局提醒，周六至下周二鋒面位於台灣北部海面，台灣地區大氣環境再度變得較不穩定；周六北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，清晨因西南風與陸風輻合，中南部沿海地區可能出現局部短暫陣雨，其他地區則為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣；周日（9日）至下周二西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫陣雨或雷雨，氣溫也會相較前幾天略降一些。

▼端午連假天氣提醒。

氣象局表示，下周三（12日）至下周五鋒面滯留於台灣北部海面，天氣仍不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周六至下周一滯留鋒再度在北部海面南北徘徊，台灣大氣不穩定度提高，除了午後熱力的舉升作用，有局部性陣雨或雷雨的機率；西南風遇地形舉升的作用，則視滯留鋒靠近陸地的程度而有所不同，降雨也會因此而有變化，需持續觀察。



吳德榮說，最新歐洲及美國（GFS）模式模擬皆顯示，下周二或下周三起，梅雨季第5道鋒面將在台灣附近南北徘徊，影響時間及強度尤甚於前4道移動性鋒面，但是屬模式末期的模擬，不確定性大仍會持續調整。他指出，至於其中「劇烈天氣」的時空分布，則已遠超出電腦模擬的能力，當然言之過早需再觀察。

▼周六起鋒面靠近，北部降溫。