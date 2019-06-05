獨／Netflix燒腦神劇《黑鏡》第五季今上線　創作者親上陣解說互動劇拍攝過程

記者邱倢芯／台北報導

Netflix黑科技燒腦神劇《黑鏡》第五季於今（5）日正式上線，ETtoday也獨家取得了《黑鏡》創作者的專訪內容，讓大家一睹科技與影視創作內容如何打造出《黑鏡》這部Netflix神劇。

▼《黑鏡》第五季分為三集，並於5日全數上架Netflix。（圖／翻攝自YouTube）

「如果不是與Netflix合作，就不可能拍出《黑鏡》的內容。」《黑鏡》創作和編劇查理·布魯克(Charlie Brooker)以上一部與Netflix共同打造的互動式電影《黑鏡：潘達斯奈基》為例，這部互動式電影當初就是Netflix建議布魯克去拍攝的，雖然之前布魯克也曾構想過要拍攝互動式影集，不過就自身的力量很難拍攝出這樣的作品。

布魯克表示，後來《黑鏡》團隊討論出一套影集劇本，但是非得用互動劇的方式來呈現，因此就與Netflix技術團隊合作拍攝；《黑鏡》團隊所拍攝的影集對Netflix平台來說是史無前例；雖然Netflix先前早已拍攝過互動式影集，不過劇情並沒有像《黑鏡》這麼複雜。

布魯克並指出，在與Netflix團隊共同拍攝《黑鏡：潘達斯奈基》時，拍攝團隊總會有一些天馬行空的構想，不過在詢問Netflix技術部門「這樣有可能拍得出來嗎？」技術部門時常都會說，「現在的技術還不行，不過我們會設法去解決。」不過最後大部分都有實現。

也因此讓布魯克認為，如果《黑鏡》團隊當初不是與Netflix合作，一定拍不出這樣的劇情呈現方式。

另外，黑鏡監製安娜貝兒·瓊絲(Annabel Jones)也表示，團隊在與Netflix合作之前，原本是預設《黑鏡》一季為三集，不過在與Netflix合作後，讓《黑鏡》團隊發現其實還可以做得更多。因為有了Netflix的支持，有些拍攝細節也因此投注充足的預算，可以更大膽、更大規模地呈現出來，不過無論如何，《黑鏡》都會緊追影集關於「人性」的故事為主軸。

而也因為《黑鏡》團隊是與Netflix合作，因此該團隊在第五季更重金邀請《復仇者聯盟》的「獵鷹」安東尼·麥基及小天后麥莉希拉出演。