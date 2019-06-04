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芒果極品台南紅寶石愛文芒果上市！　市府與郵局共同行銷

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▲台南郵局在台南成功路郵局，舉辦「挺小農作公益」台南南化紅寶石愛文芒果上市記者會。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南郵局在台南成功路郵局，舉辦「挺小農作公益」台南南化紅寶石愛文芒果上市記者會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

芒果的極品，台南市「紅寶石」愛文芒果上市了，今年是豐收的一年，品質和口感是歷年來最佳，台南郵局6月4日在台南成功路郵局舉辦「挺小農作公益」台南南化紅寶石愛文芒果上市記者會。

▲台南郵局在台南成功路郵局，舉辦「挺小農作公益」台南南化紅寶石愛文芒果上市記者會。（圖／記者林悅翻攝）

台南愛文芒果，被稱為是芒果的「雙B」等級，每年此時開始盛產，是芒果老饕最期待的事，台南市除舉辦多場國際芒果節展開國內外行銷外，對於郵局也加入挺果農的行列，台南市副市長許育典更表達感謝，今天率農業局長李朝塘、北區區長李皇興等，會同北區里長聯誼會長童小芸、公園里長徐富美、遠達國際企業有限公司董事長林世昌等出席記者會，中華郵政商城科長劉文華也到場指導。

台南市政府與中華郵政攜手合作，規劃於「郵政商城網站」上建置「台灣農特產品館-台南物產館」虛擬通路，前於5月30日於善化郵局舉辦招商說明會，農業局邀請台南市的農、漁、畜、小農、社區攜手成立專館，共同推廣台南優農產與特色產品行銷，活絡地方經濟與民生。中華郵政即將建置的「台灣農特產品館-台南物產館」，結合郵政完整的金流、物流、資訊流及客戶流既有資源，將各縣市農、漁、畜產品及特色商品上架銷售，透過虛擬整合模式，共同協助小農、小商行銷推廣。

▲台南郵局在台南成功路郵局，舉辦「挺小農作公益」台南南化紅寶石愛文芒果上市記者會。（圖／記者林悅翻攝）

台南市副市長許育典表示，因應台南市芒果季到來，感謝中華郵政假日不打烊協助農民行銷及配送，借由虛擬通路，消費者隨時隨地皆可方便的上網購買台南新鮮甜美的芒果，並以最直接、最便利、最貼近民生方式讓在欉紅的芒果新鮮直送到消費者的手上，馬上品嚐再地鮮甜的好滋味，拉近了產地與消費地距離。這次台南郵局為協助農民行銷，支持在地農產品，與台南市南化區果農合作，自6月5日起至8月底，民眾可在郵政商城及各地郵局窗口訂購外銷日本同等級，在青灰岩長大的愛文芒果。

▲台南郵局在台南成功路郵局，舉辦「挺小農作公益」台南南化紅寶石愛文芒果上市記者會。（圖／記者林悅翻攝）

台南郵局為落實社會公益，每銷售1箱就捐款10元至財團法人台南市私立菩提林教養院，此次愛文芒果為南化果樹產銷班第79班之優質芒果，從產地及時配送，每箱約10台斤，真鑽級玉文優惠價660元；閃耀級愛文優惠價680元；璀璨級愛文優惠價800元，歡迎全國民眾可逕行至中華郵政商城，立即享受夏日鮮甜芒果饗宴。

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關鍵字：芒果極品,台南,紅寶石,愛文,芒果,郵局

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