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北京公布經貿白皮書　陸媒再轟美「吃相難看」會被歷史拋棄

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▲川普,習近平,2017年4月6日,川習會,習川會（圖／路透社）

▲美國總統川普2017年4月6日與大陸國家主席習近平會談。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美中貿易戰加速升級，大陸國務院6月2日發表全文約8300字的《中美經貿磋商中方立場》白皮書，當中除了批評美方外，也用實際數據反擊美國政府。大陸官媒新華社3日發布評論表示，美國政府出爾反爾、言而無信的形象受到國際社會廣泛詬病，「逆歷史潮流而動，終將被歷史拋棄。」

▲貿易戰,人民日報。（合成圖／翻攝自《人民日報》微博、路透社）

▲《人民日報》日前在微博發文表示「談，可以；打，奉陪；欺，妄想！」。（合成圖／翻攝自《人民日報》微博、路透社）

北京2日發布的《白皮書》除了批評美國總統川普的「美國優先」政策和單邊主義外，還稱美國加徵關稅措施「損人不利己」。大陸官媒新華社3日發出一則題為「不斷出爾反爾，不講誠信的美國政府能走多遠？」的文章表示，「事實勝於雄辯，公道自在人心。在經貿磋商中不斷出爾反爾、不講誠信，美國政府的任性妄為不僅損害了雙方合作關係，也損害了兩國和全球利益。」

文章提到，美國同時再次讓世人看清了其所奉行的「強盜邏輯」、「叢林法則」，只要胳膊夠粗、拳頭夠硬，就可以無視合作夥伴的利益和關切，可以隨意竄改原有合約條款。

文章強調，美國政府也許還在其「交易的藝術」中自嗨，這「難看的吃相」卻讓外界戒心重重，「不僅是中國，美國的很多貿易夥伴也對美式霸凌的毀約背信深惡痛絕。」

面對美中經貿戰暫無休兵的跡象，文章最後表示，「人無信難立，國無信難興。美國政府出爾反爾、言而無信的形象受到國際社會廣泛詬病，只享利益、不擔責任的霸道行徑，換來的是世界各國人民的憤慨和反對，這樣自毀門庭的美國政府能走多遠？逆歷史潮流而動，終將被歷史拋棄。」

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關鍵字：北京,經貿白皮書,貿易戰,美中貿易戰,中美貿易戰

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