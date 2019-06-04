4.9萬名考生注意！　指考考試通知6/5寄發　

▲108 學年度指考將在7月1日至3日登場。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

108 學年度指定科目考試訂將在7月1日至3日舉行，總計有4萬9千多學生報考，考試通知將明（5日）寄發。大考中心提醒，考生若於寄送後第5日（不含例、假日）仍未收到，集體報名者，請洽代辦報名單位；個別報名者，請至大考中心網站「指定科目考試試務專區之應考資訊查詢系統」查覽列印或電話語音查詢。

大考中心指出，考試通知並非考試當日考生入場應試之必要文件，未攜帶入考 場亦無罰則，但建議於考試當日攜帶應試，以利查找試場，另外，考生收到考試通知後，請確實核校相關應試資料，如發現考試通知上之姓名、身分 證號、考區、報考科目及無冷氣試場等5項，有任一項與原報名資料不同而須更正者，請在考試通知寄發後3個工作日內，集體報名者由代辦報名單位傳真「考試通知資料更 正表」，個別報名者傳真身分證影本、更正項目及聯絡方式至本中心，傳真完成後並以電話向本中心確認收件，大考中心將依傳真內容更正資料，但不再重製、補發。更正後之資料，將在18日連同考試地點一併公告更新於應考資訊查詢系統。

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▲108學年指考考試通知將在明天寄發。（圖／記者林敬旻攝）

大考中心強調，考試通知若於考試前毀損或遺失，將不再重製、補發。考生可自行至本中心網站應考資訊查詢系統查覽或列印，或電話語音查詢相關資訊。並再次提醒考生，考試當日應攜帶以下任一件應試有效證件正本入場並供監試人員查驗：國民身分證、有照片健保卡、駕 駛執照、護照或居留證等。請留意，學生證無論是否有照片，皆非應試有效證件。

