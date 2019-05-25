補習班教「書審資料」要3萬元？　家長團體批教育部：階級複製的幫兇

▲基隆安樂高中李老師認為，「教育不再是社會流動的動力，而是階級複製的幫兇」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

十二年國教家長聯盟副理事長陳綺貞今（25日）指出，申請入學比例大幅提高，已經成為學生兵家必爭之地，為了讓備審資料「漂亮」，各種琳瑯滿目的營隊因應而生，價格更是節節高升，申請入學已經變成「多錢入學」，從高一到高三各種補習班、私校，配合大學端的各種探索學程，讓家長們憂心忡忡，「教育不再是社會流動的動力，而是階級複製的幫兇」。

日前發信給總統蔡英文抗議考招亂象的基隆安樂高中李老師說明，申請入學名額一再擴張，使得越來越多學生不得不以申請入學優先管道入學，競爭越趨激烈，而學測鑑別度低，備審資料的重要性越趨重要，大學端更是以「拓展學習視野」、「培養大學競爭力」、「為未來加分」等話術來招攬學生，動輒五千、上萬，成為大學校系的生財之道，竟有一間學校暑期營費用高達3萬6000元。

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▲▼陳綺貞指出，補習班也出現專為「輔導」開設的課程，單單準備書審資料3堂就要高達7500、5堂就要12600，面試專案也從5000元到11900不等，若是全套服務還最高達32500元。（圖／記者崔至雲攝）

李老師表示，這些營隊本來是立意良善，讓學生提早探索大學學習，過去大約一個營隊3000元左右，但近年價格節節上升。陳綺貞以清大人工智慧研習營為例，在招生廣告上寫「學員結業可獲得學聯網與清大聯名證書，學習成績優異者，還有機會獲得黃能富老師寫推薦信的機會，替未來升學加分」，大辣辣地表明可為「升學加分」。

陳綺貞激動表示，除了各大學，連補習班也出現專為「輔導」開設的課程，單單準備書審資料3堂就要高達7500、5堂就要12600，面試專案也從5000元到11900不等，若是全套服務還最高達32500元。陳綺貞控訴，還說申請入學不是用錢堆出來的，光是申請準備就要花這麼多錢，還不說高中三年各種競賽、才藝培養等花費。

▲ 補習班教「書審資料」要3萬元以上。（圖／記者崔至雲攝）

對於教育部推出的「學習歷程」，陳綺貞說明，這更是申請入學的「多錢」入學極致化，才國三畢業，就有補習班推出三年「一條龍」全套服務，從一進高中開始就鎖定特定大學系所，全程輔導打造學習歷程，包括學術競賽、專業證照，花費3至5萬跑不掉。

陳綺貞表示，多元入學的目的是讓不同性向及能力的學生都能用自己適合的管道入學，但是教育部放任招聯會一再擴增申請入學此一管道，讓申請入學競爭激烈，申請入學機會要用錢堆出來，不說對弱勢生不利，連中產階級家庭也形成極大壓力，教育部及招聯會不再次停手，未來學習歷程將是資源豐厚的私校、有家庭背景人脈支持的孩子的秀場。

但對此，清大校方回應，坊間業者不當利用清華大學名義招攬，學校日前發現之後立即要求業者不得侵權，此活動約在一週前已下架。清大的院長也不可能為坊間業者所辦營隊寫推薦信推薦入學。