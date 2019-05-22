大學指考報名23日截止　6月5日寄通知、6月18日公布考場分配表

▲108學年度指考將在7月1日至3日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度指定科目考試將在7月1日至3日舉行，大考中心提醒考生，指考科目共10科，考生選考不得少於三科，23日截止受理報名，不要錯過了報名時間，另外，6月5日寄發考試通知，6月18日將公布指考試場分配表，7月18日寄發成績單。

108學年度指定科目考試，包括國文、英文、數學甲、數學乙、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物等十科。大考中心指出，高三在校生應一律經由就讀學校辦理集體報名；其他具備報考資格者，可委託經政府立案之升大學補習班辦理集體報名，亦可以個別網路報名。報名時，應依簡章規定繳交照片，並完成繳費。未於規定期限內辦理報名、繳交照片及繳費者，即視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

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▲大考中心提醒考生，23日截止受理指考報名，6月5日寄發考試通知，6月18日將公布指考試場分配表，7月18日寄發成績單。（圖／記者林敬旻攝）

大考中心也進一步說明，考生完成報名手續後，務必於報名期間內再至報名系統確認報考資料，尤其是考試地區、報考科目、冷氣試場選擇等重要資料，報名截止後，不得要求更改。

大考中心說明，指考成績提供大學考試入學分發招生使用，考生在報考前務必先了解志願校系採計的科目，以免因未報考某些科目而影響選填志願；另外，部份大學進修學士班招生亦採用某些科目的指定科目考試成績，請考生查閱相關招生簡章規定。

