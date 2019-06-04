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紅蘿蔔蘋果汁都是 「籽籽」！民眾驚見超多「榨碎」小強　網：以為是百香果汁

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▲▼小強。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲小強意外成為水果汁的配料，民眾看傻。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

地方中心／中壢報導

史上最噁加料！民眾在臉書《爆料公社》PO文說，本月3日在中壢一間知名飲料店買了紅蘿蔔蘋果汁要給小朋友喝，意外發現小強在裏頭泡著…有的（屍體）完整，有的已經被果汁機榨碎，他當場傻眼，「本來想說回去換一杯新的，但家人說這麼多隻再換一杯也不敢喝了。」

▲▼小強。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲疑似剛出生不久的小小強也加進果汁裡。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

原PO指出，「正當吸管要插下去時，小朋友指著飲料中問『這是什麼？』當下我嚇傻了，從前看別人爆料頂多一兩隻蟑螂，但我手上這杯有好幾隻小蟑螂和許多疑似蟑螂蛋的小黑點。」

▲▼小強。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲疑似被榨碎的小強屍體。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

原PO還說，「本來想說回去換一杯新的，但家人說這麼多隻再換一杯也不敢喝了，覺得應該讓大家警惕一下，喝飲料前還是要仔細檢查，畢竟大人自己都會怕了，更別說是小朋友啊⋯」

對於果汁「加料」的案件，該店僅回應，「已交由律師處理，謝謝。」其餘不辨多談。

網友看了紛紛留言，「噁爆了」、「這太扯。店家裝袋眼睛都沒看的嗎」、「我上次在士林地下街也喝到蟑螂…之後打死我不喝現打果汁…我寧願喝超商…」、「太恐怖了吧！搞不好水果也是爛的」、「這真的說看過最誇張的了...之前頂多一隻，這杯...根本是滿滿的加料吧！」

▼隔著包裝，乍看之下以為是「百香果汁」。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲▼小強。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

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關鍵字：紅蘿蔔蘋果汁,小強,蟑螂

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