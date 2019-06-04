佯裝問路「搶12年老車」　鴛鴦搶匪：沒錢回台中

▲芳苑警方破獲蒙面強盜搶車案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名50餘歲陳姓男子駕駛自小客車，行經芳苑鄉中正路時，40歲陳姓男嫌用毛巾蒙面與楊姓女嫌兩人佯裝問路要他下車，陳男看到楊嫌手中拿著一包用黑袋包裝的物品以為是槍或是刀械，非常害怕便依照說的話做，隨後兩人一坐上車便揚長而去，芳苑警方調閱監視器以車追人，3日在台中將兩人逮捕。

芳苑分局草湖所2日接獲報案，於芳苑鄉中正路段發生被害人陳男駕駛自小客車遭強盜搶車案，在治安單純之芳苑鄉發生此類案件格外引人注目，分局長王國峯立即成立專案小組全力偵辦，局長方仰寧亦指派刑警大隊及鑑識科全力支援。

▲楊女作案時穿的上衣與手機。

專案小組兵分多路調閱現場及各路口監視器影像比對，鎖定被搶車輛之軌跡，分析現場地緣關係，過濾可疑人車，發現本案主嫌真實身分，立即報請彰化地檢檢察官指揮偵辦，先在芳苑鄉王功一帶將楊姓主嫌緝獲到案，並在台中市北屯區一帶拘提另名同案犯嫌陳姓犯嫌，全案本分局除依涉嫌刑法強盜罪移請彰化地察署偵辦外，並持續清查犯嫌是否有涉及其他刑案。

據了解，被害者陳男被搶的車駕駛已經12年，與搶匪陳、楊兩人素未謀面，更不知道兩人搶他的老車要做甚麼？所幸警方很快將兩人逮捕；而陳、楊兩名搶匪，身上無毒品，只知缺錢要回台中，只好隨機幹下搶案。

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