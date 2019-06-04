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蘋果搶錢不手軟！螢幕「支架」破3萬　外媒批：荒謬

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▲▼macOS與Mac Pro。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲ Apple發表Mac Pro。（圖／翻攝蘋果發表會）

記者李瑞瑾／綜合報導

蘋果產品的價格普遍上漲，因為該公司試圖從相對停滯的用戶群中賺取更多的錢，而它在6月3日宣布了一件更荒謬的事情—它們準備要賣一支成本為999美元（約台幣31,420元）的螢幕支架。

綜合外媒報導，蘋果在WWDC開發者大會上推出了一款全新的Mac Pro桌上型電腦和一款新的外置顯示器。蘋果表示，Mac Pro是一款針對最高端專業人士的電腦，例如那些開發大預算電影或專輯的人。蘋果形容它是一款功能非常強大的機器，將在秋季推出，售價為6000美元（約台幣19萬元），而外媒QUARTZ認為，鑑於目標客戶和功能，這是一個可以理解的價格。

此外，蘋果也發布了獨立顯示螢幕Pro Display XDR，是一款32吋Retina 6K顯示器，售價為5000美元（約台幣16萬元），旨在為用戶提供最高級別的視覺保真度，擁有超過10億的動態色彩和令人印象深刻的1,000,000：1對比度，蘋果將該顯示器描述為「視頻製作和平面設計專業人士的工具」，蘋果稱其可以取代價格高達43,000美元（約台幣135萬元）的專業顯示器。

▲▼Mac Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

▲ Mac Pro。（圖／記者邱倢芯攝）

雖然Pro Display XDR擁有令人印象深刻的功能清單，但其昂貴的價格遠遠超出了大多數消費級顯示器的範圍，而除了顯示器的5,000美元成本之外，如果想要一個合適的支架安裝它，買家還需要另外支付近1000美元，因為Pro Display XDR實際上只是螢幕

Pro Stand允許用戶將32吋Pro顯示器旋轉為縱向模式並調整視角，它使用磁性連接技術安裝Pro Display XDR。但若用戶無法接受這昂貴的價格，蘋果還提供價值200美元（約台幣6,291元）的VESA安裝適配器，可讓用戶將Pro Display安裝在現有的顯示器支架上。

如果沒有Pro Stand或VESA安裝適配器，Pro Display XDR將無法獨立運行，因此如果用戶打算使用Pro Display XDR顯示器，那麼投入兩種選擇中的一種幾乎是必須的。而當用戶同時購入Pro Stand時，安裝Pro Display XDR的成本與新發布的Mac Pro基礎型號一樣貴，高達6,000美元，QUARTZ形容這價格是蘋果「收取這麼多錢的最荒謬的事情」

但businessinsider指出，顯示器在秋季上市時，可能會有第三方公司開發一些更便宜的替代品。

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關鍵字：Apple,蘋果,Mac Pro,Pro Display XDR,Pro Stand

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