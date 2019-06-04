影／「麥克風億萬富翁」蘇友謙　直播爆吸毒自首

▲麥克風少年自爆吸毒。（圖／翻攝東森新聞）

記者葉國吏／綜合報導

因販賣行動麥克風成為億萬富翁、19歲的「麥克風小天王」蘇友謙，4日深夜臉書開直播透露「我有一件重大事情要跟大家宣布」，透露他做了一件法律不允許的事情「無法原諒自己」。蘇友謙隨後一路開著直播，到警局跟員警透露要自首，員警詢問何故後，蘇友謙說「吸毒、吸食K他命」。

▲蘇友謙直播崩潰，自爆吸毒。（圖／翻攝東森新聞）

蘇友謙在鏡頭前崩潰大哭，表示自己吸毒原因是壓力太大，「我真的好痛苦，每天活在恐慌當中」，他也說吸毒是他自找的，也向支持他的粉絲道歉「辜負你們對我的期望」。

▲麥克風小天王蘇友謙。（資料照片／記者周書羽攝）



一手捧紅K歌麥克風音響的蘇友謙，年紀輕輕，年收已破億元。2016年一則欠稅新聞，意外曝光未成年的他其實是中輟生創業，而且15歲就年收千萬，還阿莎力繳清稅金加罰款共75萬元，網友封他「經營之神」。爆紅過後，他的事業一飛衝天，伴隨名氣而來的，還有各界的放大鏡，他只能更嚴格要求自己。

蘇友謙接受媒體專訪時曾經表示，升上國一因不想念書，女性朋友邀他合作賣網拍女裝，「沒有成本，採預購制，買家付錢後，我們才進貨，1件能賺100多元。」賺到錢也做出興趣，他觀察時下流行，2013年開始販售豐胸和瘦身產品，他找媽媽級網紅與網美如陳安真、紀卜心寫體驗文，在社群網站下廣告，全盛時期月入10幾萬元，不少朋友見他有錢又大方，帶他飆車、蹺家，甚至上夜店吸食K他命，也曾被警察逮捕。