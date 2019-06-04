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蘋果WWDC登場　tvOS將可支援 PS4、Xbox 搖桿

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科技中心／綜合報導

蘋果開發者大會（WWDC）今(4)日正式登場，由蘋果執行長庫克拉開序幕，庫克從年初春季發表會發表的Apple News和Apple TV+為開頭，隨後率先發表的為tvOS的全新功能，新的tvOS除了可以讓用戶在使用者之間切換外，還可支援Xbox和PlayStation搖桿。

▲▼tvOS。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲新tvOS亮相。（圖／翻攝蘋果發表會）

今年的WWDC主要以iOS等四大作業系統升級，及全球開發者所開發的App作為發表會主軸，因此這次也採用一段開發者們編寫程式的過程短片作為開場。在庫克引言之後，蘋果先介紹一段Apple TV+上有關登陸月球的短片，隨即開始相關作業系統的介紹。

▲▼tvOS。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲全新tvOS介面。（圖／翻攝蘋果發表會）

首先登場的是tvOS，強調提供更個人化的使用體驗，全新的 tvOS 介面加入電影內容的全螢幕預覽功能。另外也針對家庭用戶提升功能，直接記錄多位用戶的使用與觀賞習慣，讓用戶可以在使用者之間作切換，並提供個人化內容推薦。

此外，每個使用者都能擁有個人化的電視選單，並且同步提供Apple Music功能，讓音樂也能在電視上播放，歌詞還可以同步顯示在螢幕上。最讓現場驚訝的是，蘋果全新的遊戲平台也會放在Apple TV中，而且還同步支援Play Station及Xbox的搖桿。

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關鍵字：蘋果,WWDC,Apple,tvOS

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