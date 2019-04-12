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聖母峰遇強震後縮水？　尼泊爾派小組登頂重新測量

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▲▼聖母峰,珠穆朗瑪峰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲聖母峰的真實高度具有爭議。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

尼泊爾政府8日表示，今年5月會派4人的調查小組前往喜馬拉雅山聖母峰（Mount Everest，珠穆朗瑪峰、珠峰）測量高度，將用到4種方法，加上12個不同的角度來測量，以求最精準的高度，預計結果會在2020年公布。

據《每日郵報》報導，聖母峰經歷2015年規模7.8強震後疑似變矮，因此尼泊爾科學家決定親自前往該地探勘，他們經過了2年的專業訓練，確保實際上山時有能力應對任何突發狀況。

喜馬拉雅山聖母峰。（圖／CFP）。

▲聖母峰在大陸又稱作珠穆朗瑪峰。（圖／CFP）

聖母峰在官方記載的高度為8848米，是由印度在1954年所測量出來，雖然後來有許多其他團隊上山調查過，但普遍還是以印度量出的高度為準。經過2015年的地震後，外界擔心會影響到「海拔最高的山峰」這稱號，於是尼泊爾2017年就受委託重新為聖母峰測量高度，這將是他們首次派出自己國家的團隊上喜馬拉雅山調查。

中國國家測繪局2005年曾量出聖母峰為8844米，比過去縮水了4米，但美國國家地理學會則認為應該要更高才對，真正的高度至今仍爭論不休，所以才決定派專業人員上山解謎。

這次調查小組會使用精密水平測量（precise levelling）、三角測量法（trigonometric levelling）、重力測量（gravity survey）及全球導航衛星系統測量（GNSS survey）共4種方式來作業，調查員高塔姆（Khim Lal Gautam）和卡爾基（Rabin Karki）會實際登上頂峰，利用全球導航衛星系統（GNSS）接收器「Trimble R10」收取衛星資料，整個過程至少要10分鐘，其他2名調查員則是留在海拔5364米的基地營協助監測。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：尼泊爾,喜馬拉雅山,聖母峰,珠穆朗瑪峰,Mount Everest

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