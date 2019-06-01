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隊友太弱「吃雞」6小時全輸！16歲少年暴怒…心臟驟停氣死了

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▲▼隊友太弱暴怒…打「吃雞」6小時全輸　16歲少年活生生氣死。（圖／翻攝自維基共享資源）

▲打「吃雞」6小時全輸，隊友太弱讓他暴怒，16歲少年心臟驟停氣死了。（圖／翻攝自維基共享資源）

記者趙蔡州／綜合報導

經典大逃殺遊戲《絕地求生》（PUBG）發行後立刻風靡全球，但也因此傳出許多因為沉迷遊戲而造成的意外。印度中央邦就有一名16歲學生5月28日在玩PUBG時，因為連續玩了6個小時沒有休息，加上戰績不佳情緒激動，導致他突然心臟驟停昏迷，儘管他的家人立刻把他送醫，但最終仍急救無效死亡。

綜合媒體報導，死者是一名16歲男學生福爾坎（Furkhan），他5月28日吃過午餐後就開始玩遊戲，儘管中途他的家人有勸他放下手機休息，但他仍堅持要繼續打，最後連續打了6小時都沒有停止。福爾坎的家人說，「他在昏迷之前，他的情緒變得相當激動，還對其他玩家大吼大叫」。

絕地求生。（圖／翻攝官網）

▲《絕地求生》（PUBG）遊戲在印度地區相當受歡迎。（圖／翻攝官網）

福爾坎的妹妹描述細節說，「哥哥當時和他的朋友正在玩絕地求生，他突然就狂喊『爆炸吧，爆炸吧』，但是沒多久他就把手機跟耳機丟在一旁，哭喊說『我不要再跟你一起玩了，都怪你，我輸了這場遊戲』。」之後沒多久，福爾坎就癱倒在床上，家人立刻把他送去醫院，隨後就被醫生宣布死亡。

當地醫院的心臟科醫生說，福爾坎送到醫院時就已經沒有心跳了，「我們用了電擊和注射治療都沒能把他救活」。此外，福爾坎是一名游泳運動員，他平常沒有任何心臟疾病，醫生就分析說，應該是長時間不間斷地玩遊戲，加上遊戲刺激讓他腎上腺素激增、情緒激動，進而導致他心臟驟停死亡。

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關鍵字：吃雞,氣死,絕地求生

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