「不可靠實體清單」治哪些人？　世貿專家曝：企業恐吞罰款、遭管制

▲美中貿易戰愈演愈烈，目前沒有休兵的跡象。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

中國大陸商務部5月31日表示，根據相關法律法規，中國將建立「不可靠實體清單」制度。中國世界貿易組織研究會研究部主任崔凡認為，建立「不可靠實體清單」制度不僅是完善對外貿易法律制度，也是應對當前國際經貿環境變化的必要措施，「被列入清單的企業可能還面臨清單制定國出口管制，濫用市場支配地位的行為還可能面臨罰款。」

在中美貿易戰升溫、華為遭美方限制之後，中方宣布將建立「不可靠實體清單」制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入清單中，具體措施將於近期公佈。

▲大陸商務部5月31日表示，將設立「不可靠實體清單」制度。（圖／路透社）

針對北京當局祭出「不可靠實體清單」制度反制美國，中國世界貿易組織研究會研究部主任崔凡近日接受《人民日報》訪問時表示，「近一段時期，美國為了阻止華為在5G領域的發展，不惜動用所謂『實體清單』的制裁工具，對華為搞封鎖和斷供，擾亂長期形成的全球價值鏈，損害了中國企業的商業利益和中國的經濟安全。」

陸媒記者問及，您能否結合對這一領域國際規則和慣例的觀察，分析一下可能採取的措施？」對此，崔凡解讀稱，在列入清單之前以及列入清單之後，相關部門都會有一定的調查程序，允許相關企業申訴或做出相應承諾，從而避免被納入清單，或者在列入清單之後在滿足一定條件的情況下再從清單上剔除，這個過程將會是動態的。

▲大陸對外經濟貿易大學國際貿易系教授、中國世界貿易組織研究會研究部主任崔凡。（圖／翻攝自澎湃新聞）

至於「不可靠實體清單」制度未來將採取哪些相關法律與行政措施，崔凡表示，還需等待商務部等部門進一步明確，「根據其他國家的類似規定，被列入清單的企業可能還面臨清單制定國出口管制或者進口壁壘。」而根據中國反壟斷法，濫用市場支配地位的行為可能面臨罰款。

崔凡最後強調，中國建立「不可靠實體清單」制度是為了保證自身重要產業供應鏈的穩定性，這與其他國家透過「實體清單」限制關鍵技術和產品出口的目的有所不同，「任何在中國市場上做生意的企業都需要遵守中國的法律法規，特別是不能違背行業基本法律制度與規則，破壞中國企業的商業秘密和供應鏈穩定性。」