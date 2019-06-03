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高雄登革熱確診8例　韓國瑜：加強疫情控制全力防堵

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▲▼ 登革熱巡視_韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜視察三民區登革熱防疫工作，叮囑相關單位加強防疫力度。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市在6月2日已出現第8名本土登革熱確診病例，且另有一例正在確診中，市長韓國瑜3日前往三民檨仔林公園，並叮囑衛生局及相關防疫人員全力防堵登革熱疫情擴大。

▲▼ 登革熱巡視_韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼防疫人員在疫情高峰區域進行噴藥。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 登革熱巡視_韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

衛生局林立人局長強調，由於第四型登革熱臨床症狀較不典型，經積極介入防治後，未來2-3週內仍可能會陸續出現同一波感染的零星個案，衛生局將持續高度警覺密切監控，同時友會通知醫療院所加強疑似個案通報，如有發燒病人就診在第一時間執行登革熱快篩，以有效儘速協助個案通報診斷。

衛生局提醒市民朋友如出現發燒、頭痛、骨頭痠痛、噁心、嘔吐、腹瀉、紅疹等任一登革熱疑似症狀，可就近至住家附近登革熱醫療照護合約院所就醫，主動告知近期旅遊活動史，尤其建議詢問是否過去2週(5月19至29日)內有鼎金里附近（金獅湖市場、金獅湖公園、三民高中、獅湖國小等）的活動史，如果有則可執行快篩檢驗，依這波疫情最後一例發病日為5月30日，疫情嚴密監控管制期程將延到6月30日，如果因相關症狀就醫可以登革熱NS1快篩試劑檢驗，30分鐘即可得知初步結果。

▲▼ 登革熱巡視_韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲居民向韓國瑜抱怨排水溝被堵塞。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：登革熱,三民區,頂溪里

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