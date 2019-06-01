高雄街頭醉拳拚「武器之首」　暗夜尖叫44秒…安全帽完勝　　

地方中心／高雄報導

高雄市三民區莊敬路發生街頭鬥毆，一名男子疑似喝醉酒後嗆人「林北龜兒子」，引發對方不滿，另一名男子拿出電影《食神》當中被譽為武器之首的鐵摺椅衝出來要跟對方輸贏，不過摺椅被搶了下來，於是這名男子順手拿起安全帽，一路痛打對方，整個過程都被拍了下來，放到臉書社團當中。

▲高雄市發生街頭暴力案件，一名男子先是拿鐵摺椅要打人，後來改用安全帽 。（圖／地方中心翻攝）

這起鬥毆案件就發生在1日的凌晨，地點就在三民區的莊敬路，就看到民眾拍下的畫面當中，有約莫十名的黑衣人，其中一名黑衣男子情緒激動，對著畫面外的地方嗆聲「林北龜兒子」，這句話引發對方不滿，另外一名男子就衝了出來，第一時間他還拿了鐵摺椅，不過有一名女子拉著這把椅子還高聲尖叫，在夜晚的街道中格外刺耳。

▲高雄市發生街頭暴力案件，一名男子先是拿鐵摺椅要打人，後來改用安全帽 。（圖／地方中心翻攝）

最後這個鐵摺椅被扯了下來，但是這名要打人的男子怒氣未消，順手就到機車旁拿了安全帽後，立刻追打黑衣男子，黑衣男子被人從後面架住，原本是要勸架的人反而感覺像是控制，讓黑衣男子無法還手，頭部硬是挨了好幾記，整段衝突約莫44秒鐘，警方趕抵現場。

不過記者詢問警方事後處理情況，所屬三民二分局民族派出所長張文聰表示，由於警方抵達以後，未發現有肢體暴力情事，而且雙方也未提告傷害罪，因此並未有相關後續處置，不過高雄市政府警察局為了防治街頭暴力情事，曾明令對於街頭暴力行為，警察應該要有「主動」偵辦強勢作為，就算雙方不提告，也應該以《社會秩序維護法》來積極查處，遏止街頭暴力，民族派出所的作為是否相對「消極」，三民二分局長黃文哲獲知後，表示會再進行了解。