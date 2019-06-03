春遊補助1晚5百月底截止　中市府：再抽7萬元電動機車

▲高美濕地夕陽。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市春遊補助每人每晚補助5百元，月底截止，除了部份旅宿業者自行再加碼送好康之外，台中市政府也準備包括價值7萬多元電動機車等數十項好禮提供抽獎，觀光旅遊局表示，補助金額已用了一半，用完便不再補助。

▲彩虹眷村。（圖／台中市政府提供）

台中觀光旅遊資源豐富多元，舉凡宗教人文、花海農遊、藝文青創、古蹟巡禮、登山健走、泡湯養生、單車攬勝、濱海濕地、夜市小吃等，應有盡有。

▲國家歌戲院。（圖／台中市政府提供）

例如，彩虹眷村曾登上英國廣播公司BBC的版面，五彩繽紛的創意童趣塗鴉享譽國際；獲選全國十大自行車經典路線的東豐及后豐鐵馬道，為舊山線鐵道改建而成；還有無敵夢幻的高美濕地夕陽，被國際網站譽為一生必遊一次的景點；台灣省議會紀念園區，台灣民主發展的重要文化景觀；光復新村及審計新村更是青創文藝聚落；百年谷關溫泉泉質優良，舒壓養生美容ㄧ次滿足；逢甲夜市商圈名聞遐邇，為匯聚各式創意小吃料理之美食天堂；位於市中心之國家歌劇院為世界級建築，是遊客必遊之打卡熱點。

▲東豐自行車道。（圖／台中市政府提供）

觀旅局表示，春遊補助分為自由行及團體旅遊優惠，自由行旅客只要在週日至週四之間入住，每房補助5百元，每人限1次；另有94家旅宿業者主動加碼，包括再折抵住宿費、免費泡湯、免費接駁、下午茶、宵夜、精美伴手禮等。

▲台灣省議會紀念園區。（圖／台中市政府提供）

團體部分，每團人數10人以上，在台中2天1夜以上、住宿台中合法旅宿、遊程經東勢或新社即可，每人每天補助5百元，每團上限3萬元，若是企業員工旅遊或入住星級旅館則每團上限5萬元。

觀旅局不但補助住宿費，更加碼贈送好禮，讓遊客參加抽獎，包括價值7萬多元電動機車、電動自行車、LED液晶顯示器、以及紫外線殺菌烘碗機、微電腦微波爐等數十項大獎等，獎品豐富。