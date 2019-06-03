全球肥胖找到新原因！研究發現和「鄉村經濟提升」有關

▲輔大醫學院揭全球肥胖原因，和「鄉村地區的經濟提升」有關。（示意圖／取自pakutaso）

記者許展溢／台北報導

輔仁大學醫學院公共衛生學系教授孫建安、醫學系助理教授游山林共同主持台灣地區高血壓、高血糖、高血脂盛行率與發生率研究。此研究成果獲國際頂尖科學期刊Nature肯定，也揭露「鄉村地區的肥胖」才是全球肥胖的關鍵。

輔大醫學院指出，這項研究由副總統陳建仁在學界時，受衛生福利部國民健康署委託率研究團隊完成，並由非傳染性疾病危險因子國際聯盟組織，在今年5月9日發表於國際頂尖科學期刊Nature。

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輔大醫學院表示，此研究探討全球肥胖流行的驅使因素。研究結果顯示，全球肥胖流行的驅使因素，有55%可歸因於鄉村地區平均身體質量指數（BMI）增加所致。孫建安說，「鄉村地區的經濟提升，過著都市化的鄉村生活，又沒有都市化的照顧概念，雖然購買力增加，但購買的多為加工食品，導致身體肥胖，成為健康的隱形殺手。」

▲研究顯示，鄉村地區獲取的食品都以加工的不健康食品為主，導致肥胖。（示意圖／記者張一中攝）

孫建安說明，由於鄉村地區受惠於經濟發展，提升了生活水準，降低了付出勞動力的機會。如工作類型降低勞力密集的工作，出門以車代步降低徒步的機會，獲取食品的機會增加。同時，鄉村地區雖然獲取食品的機會增加，但獲取的食品卻以加工的不健康食品為主。此一現象被稱「都市化的鄉村生活」，是導致全球肥胖流行的主因。

另外，分析結果顯示，1985至2017年期間全球男性平均身體質量指數從1985年的22.2kg/m2增加至2017年的24.4 kg/m2。全球女性平均身體質量指數從1985年22.6kg/m2增加至2017年的24.7 kg/m2。也就是，全球女性體重增加遠遠大於男性。

至於罹患癌症和跟肥胖是否有關？孫建安提出「肥胖除了會導致慢性疾病外，事實上肥胖與糖尿病，也將導致人體罹患癌症的機率上升」概念。輔大醫學院表示，這篇論文顛覆了過往科學界認為，都會地區的富裕生活是導致全球肥胖流行的成因，鄉村地區的肥胖才是全球肥胖的關鍵。此結果提供全球防治肥胖流行的新觀點以及防治策略的改弦易轍。