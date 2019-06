波音737系列「前緣縫翼」有問題　影響179架737 MAX＋133架737 NG

美國紐約Facebook總部2日清晨出現上百名全裸示威者,僅用乳頭圖樣的牌子遮蔽私處,以抗議Facebook和Instagram的藝術性女性裸體的審查機制。該活動名為「#wethenipple」,由美國知名藝術家圖尼克(Spencer Tunick)和全國反對審查聯盟(NCAC)組織並拍攝。婦女權利組織Grab Them By The Ballot也參與其中,並批評這兩個社平台的「審查機制幾乎沒有一致性」。