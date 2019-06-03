　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女兒上顎出現「神秘大黑斑」　年輕媽嚇壞緊急就醫結果糗到爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

女兒上顎出現「神秘大黑斑」　年輕媽嚇壞緊急就醫結果糗到爆。（圖／翻攝自Facebook／Darian Depreta）

▲女兒上顎出現神秘黑斑，嚇得媽媽趕緊帶去就醫。（圖／翻攝自Facebook／Darian Depreta

國際中心／綜合報導

美國一名媽媽近來發現女兒上顎突然出現一塊不明大黑斑，由於怎麼擦都擦不掉，嚇得她趕緊帶對方到門診檢查，結果醫生護士也找不出來原因，又為她預約專診醫生進行更詳細檢查，結果「黑斑」真相竟然是一塊被咬濕的紙板，當場令她哭笑不得。

年輕媽媽德普塔(Darian Depreta)上月31日在臉書po了一張女兒貝拉(Bella)的上顎照片，她表示，在和女兒玩耍時，突然注意對方上顎有一個不明黑點，「我注意她的嘴巴是黑色的，我試圖擦拭想知道黑點是否會脫落，但結果並沒有，我立刻打電話給好友求助，30分鐘後便立刻前去就醫。」

德普塔表示，「到達醫院後，護士也沒有辦法擦掉黑斑，還說她從來沒有看過這樣的東西，醫生說可能是胎記，但我很確定貝拉那裡沒有胎記」，結果就演變成醫院派了2名專任醫生要找出女兒上顎之謎的緊急情況。

德普塔熱心告訴醫生，「黑斑的邊緣看起來有一點白，看起來很像可以刮得起來」，然後2名醫生似乎意識到真相是什麼了，接著便動手刮除，「結果那是紙盒的紙板，我當場又哭又笑長達5分鐘，以後再也沒臉出現在那家醫院了」。

德普塔表示，貝拉在她洗碗時，曾被她發現在咬一個紙盒，當下雖然立刻拿走，但她沒想到其中一塊紙板竟然卡在對方嘴裡，「是的，貝拉很有可能因此窒息，感謝上帝，她沒有」，所以雖然很糗，她仍選擇把故事分享在臉書，提醒其他家長要多注意寶寶情況。

ET快訊
韓國瑜動怒次數增加　賴祥蔚：最新民調顯示三大危機
鄭聚然怒轟館長「把臭錢收回去」！狠酸蔡英文：叫妳姊姊都行

關鍵字：黑斑,上顎,女兒,Darian Depreta,紙板,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「為了看瀑布」女慘墜45公尺懸崖身亡　弟還原真相：她沒自拍

他停車查看爆胎　下一秒...車被貨車「撞飛30公尺」慘變一團爛鐵！

司機過站不停她氣到「搶走方向盤」　害整台公車撞上人行道

睡夢中遭「床伴」狂舔弄醒　一張眼...2公尺蟒蛇和她對看！

殺妻自首被當精神病患　綠帽夫淡定「掏出頭顱」：現在信了嗎？

體內藏14件異物！怪男腹痛就醫發現　吞了8支湯匙還有刀

性感女歌手「只圍浴巾」跳熱舞　轉個圈一扒開...網嗨翻

澳洲人背脊涼！中國軍艦3大艘「霸氣開進雪梨港」　總理急安撫

店員見黑人進門叫保全檢查「確定沒偷東西」　結果惹到超大咖GG了

心跳停止後仍有意識　「復活者」證實：可聽到親人道別

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

性感女歌手「只圍浴巾」跳熱舞　轉個圈一扒開...網嗨翻

澳洲人背脊涼！中國軍艦3大艘「霸氣開進雪梨港」　總理急安撫

店員見黑人進門叫保全檢查「確定沒偷東西」　結果惹到超大咖GG了

心跳停止後仍有意識　「復活者」證實：可聽到親人道別

最後訊息「這男的有點怪」…她和陌生男開房竟成裸屍　摩鐵遭勒斃

女嬰上顎驚現大黑斑！年輕媽30分鐘內火速衝診所　醫生刮下一看…糗了

瞎妹酒醉叫Uber「司機竟是帶渣前任」　天真獻身求分手理由！

女兒上顎出現「神秘大黑斑」　年輕媽嚇壞緊急就醫結果糗到爆

他酒醉癱倒被狗狗「吸允式熱吻」　網狂笑：在清牙垢？

天兵爸鬆繩索！5歲小姐妹「坐充氣天鵝船」　狂風一路吹到遠洋

虧大了！　拒吃1千5百元罰單　要被罰近10萬元　

搶攻上班族　爭鮮外帶壽司推網美野餐盒　美威鮭魚炊飯5折

全球肥胖找到新原因！研究發現和「鄉村經濟提升」有關

韓職／SK飛龍1650萬元挖走索沙　5日中午前飛抵韓國

NBA冠軍戰／柯瑞第四節竟0出手　大魔王變隱形人

混血二哈一碰水就「石化頂摳摳」　眼前狂轉狗生跑馬燈

夜闖火鍋店！2賊「偷翻食材+準備鍋底」當場摸黑開吃　老闆傻眼：連來3天

蔡英文Line不用公部門經費推國政　黨內人士：是「私器公用」吧

3~4月卯起來買？　5月買賣移轉竟再創5年新高

性感女歌手「只圍浴巾」跳熱舞　轉個圈一扒開...網嗨翻

22歲正妹遭「當街割喉」慘死！　恐怖男友逼拍片遭拒7刀殘殺放血

國際熱門新聞

母子5人車禍亡　逆轉變蓄意謀殺

模特「Y字高衩」闖歐冠聯賽！動..

世界最危險職業！每7天有1人身..

威尼斯郵輪失控撞碼頭　畫面曝光

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣..

騎士衝撞貨車「木材刺穿整塊胸膛..

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面..

騎車摔傷後　下體連續9天硬邦邦

「關房性侵6hrs」女從2樓跳..

聖母峰運屍下山　費用達220萬

即日起申請美簽須交出社群帳號

美空軍校畢典唱名台灣　國軍揮國..

智商162！女童智商擊敗愛因斯..

酷航接炸彈恐嚇　星F15戰機升..

更多熱門

相關新聞

女童想領養狗遭狠咬縫1000針

美國一名7歲小女孩近日和家人一起造訪南加州河濱郡某私立動物收容所，打算收養一隻狗，但正當她和一隻2歲秋田犬玩耍時，卻遭兇性大發的狗狗攻擊，直到被父母及聞聲趕來的工作人員拉開，導致女童送醫後經歷3小時手術，共縫1000針。聽證會最快將在3日裁決是否將安樂死惹禍秋田犬。

波音737飛機「前緣縫翼」零件製造不當

抗議FB審查政策　百名示威者脫光光

為了看瀑布　女慘墜45公尺懸崖身亡

美國防長：無恢復美韓軍演必要

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

踮腳拿泡麵！短裙女「2顆屁股蛋」直接露出

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

她用牙刷刮下體…還整支塞！醫問原因傻了

影壇4大惡人3個悲苦離世！李兆基癌逝

脫北士兵中7槍「身藏27cm寄生蟲」近況曝光

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面