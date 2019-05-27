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松果購物下一步目標「社群生活電商」　生活市集搶攻卡友市場

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松果購物下一步目標「社群生活電商」（圖／業者提供）

▲松果購物開站將滿3週年，下一步將朝「生活電商」目標邁進。（圖／松果購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

松果購物在開站即將滿3週年之際，宣布下一步目標是成為「社群生活電商」，松果購物董事長郭家齊表示，開站至今累積交易額將突破20億元，未來將在行動+AI以及品牌及社群的佈局下，成為推進下一成長階段的重要力量。另外，生活市集攜手行動市集App，進駐花旗銀行卡友電影票券訂購優惠平台，策略性搶灘逾200萬卡友市場。

松果購物表示，今年除了將快速放大規模化列為最重要任務外，也將逐步建構品牌思維，深耕品類及功能特色創造差異化亮點，從大數據中，看到網購生活居家商品市場有極大潛力且持續擁有強勁動能，目前整體生活居家商品交易額已占全站超過4成，成為穩固平台及建立特色的重要品類，也更加確立下一步應更聚焦在生活全品類上來滿足消費者，因此以「買不完的生活好物」成為新品牌標語及目標，同時強化社群，期待成為具備社群感的生活電商。

此外，創業家兄弟旗下生活市集以行動購物為主力，站內整體業績中已有超過8成來自行動裝置，為擴大行動端佈局，即日起與行動市集App攜手合作，花旗銀行卡友可透過App訂購優惠電影票券，也可下單購買生活市集全站7,000多項精選商品。

這項跨網購服務的異業結盟，對生活市集來說，其實是策略性搶攻超過200萬花旗卡友市場，創業家兄弟董事長郭書齊表示，「隨著電商市場的競爭日益激烈，我們相信透過多通路佈點的異業結盟，能夠有效提升市場競爭力，並對整體營運動能有正向影響，同時擴大生活電商生態系。」

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關鍵字：電商,網購,松果購物,生活市集,花旗

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