吉林天空現巨大「黑洞」　網驚：世界末日要來了嗎

▲吉林上空出現巨大「黑洞」。（圖／翻攝自《觀察者網》）

大陸中心／綜合報導

世界末日要來了？吉林省敦化地區境內5月31日出現「天氣異象」，天空中出現巨大的漩渦狀雲層，形成龐大的雲柱向下延伸到低空，宛如「黑洞」一般，彷彿能吸入一切，引發網路熱議。網友表示，「太嚇人了，這是龍捲風嗎」，「看上去太恐怖了，是世界末日嗎？」

「黑洞」到底是什麼？對此，大陸天氣網官方微博給出了答案，「震撼！這就是傳說中的『單體風暴 』……」從拍攝的照片上看，吉林省敦化地區境內的天空中出現了巨大的漩渦狀雲層，形成了龐大的雲柱一直延伸到低空，好像「黑洞」能吸入一切。不少網友驚呆表示，「太嚇人了，這是龍捲風嗎」、「看上去太恐怖了，是世界末日要來了嗎？」、「大片即視感」。

什麼是超級單體呢？它是雷暴的一種，擁有深厚、持續旋轉上升氣流的中氣旋。由於這個原因，這些雷暴有時被稱為旋轉雷暴（rotating thunderstorms）。在雷暴的四種類型（超級單體、颮線、多單體和單體）中，超級單體是最不常見，同時也是破壞力最大的一種。超級單體常常孤立於其他雷暴而存在，可以影響32公里高度範圍內的氣候。

另外，大陸近日各地「天氣異象」頻頻出現，廣東陽江海陵島大角灣附近海面5月26日上午暴雨過後出現「龍吸水」，據現場視頻顯示，風吹起海水形成的水柱直插雲霄。據悉，「龍吸水」高2、30公尺，整個過程持續了6、7分鐘。

▲廣東出現「龍吸水」。（圖／翻攝自《西安網》）