蘋果WWDC限定專賣店　排三小時只為限定周邊

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蘋果開發者大會（WWDC）在美國時間3日（台灣時間4日凌晨一點）於舊金山聖荷西會議中心開跑，除了新發表的各式作業系統、硬體成為焦點外，現在專售WWDC專屬紀念商品的WWDC Store也是一個相當熱門的朝聖地點，就讓我們來看看WWDC Store裡有什麼樣的亮點商品吧！

▲WWDC Store限定周邊。（圖／翻攝Twitter）

據外媒《9to5mac》報導，WWDC Store內售有許多獨家紀念品，例如本次WWDC主視覺圖案的嬰兒包屁衣、T-shirt、蘋果標誌的水壺、帽子等等，另外今年還能在這間商店裡買到許多蘋果的電子周邊商品，例如充電器、傳輸線以及AirPods等等，過去在WWDC Store中並不會販售這些產品，今年蘋果這樣的做法讓需要這些電子周邊商品的與會人員相當方便，因為，距離WWDC會場最近的Apple Store有5英里遠。

今年的WWDC主視覺圖案T-shirt提供8種不同的圖案供顧客選擇，一件售價35美元；另外還有提供長袖的運動衫，圖案則有4種可選擇，一件售價60美元；現場也有販售孩童尺寸的T-shirt和嬰兒包屁衣；而有蘋果標誌的水壺售價35美元；蘋果標誌的帽子售價40美元；而心靈蕈狀雲（mind blown mushroom cloud）的造型帽子則售價35美元。

蘋果也為這次的WWDC Store設置自助結帳系統，該系統是使用Apple Store應用程式，以達成快速掃描和購買。但據《ETtoday新聞雲》記者觀察，現場人潮相當多，若想進入該商店，必須要有排隊3小時的心理準備。