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新北工廠照過來！　最猛調查員6月1日起登廠拜訪

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▲ 新北工廠照過來！ 最猛調查員6月1日起登廠拜訪。（圖／新北市經發局提供）

▲ 新北工廠照過來！ 最猛調查員6月1日起登廠拜訪。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為健全工業行政管理及瞭解工廠營運實況，2019年度工廠校正及營運調查工作將自6月1日起至7月10日展開，新北市近225名調查員會，於調查期間，親自訪查1萬9685家工廠，瞭解工廠營運實況，並可轉介有投（增）資、設廠在新北市之意願需求予市府「招商一條龍」服務，協助企業解決問題。

經發局表示，校正事項除了工廠基本資料外，還包含工廠營業收支、產銷存量值、當年增購固定資產、技術交易及研究發展經費等資料，受查工廠財務資料將絕對保密，且絕不作為課稅之依據，請廠家放心配合詳實填報。校正調查期間，請廠家事先備妥統一發票章（或工廠章、公司章）協助校正工作，如未接獲校正調查，請廠家主動與經發局聯繫，確保自身權益。

▲ 新北工廠照過來！ 最猛調查員6月1日起登廠拜訪。（圖／新北市經發局提供）

此外，位於新北市工廠，在107年工廠校正結果為「營運中工廠」或新登記之工廠，除透過紙本填寫工廠校正調查資料外，可利用網路填報方式，只要到經濟部工廠校正及營運調查網路填報系統：https://dmz27.moea.gov.tw/IPCWEB/輸入調查表所列帳號、密碼，系統將自動帶入基本資料並核算填報數據，省時又方便，歡迎工廠多加使用。

為使大眾清楚工廠校正調查目的，經發局同仁特別以輕鬆、詼諧手法拍攝宣傳影片，自即日起至6月3日止在「來趣新北金發局」FB粉絲團舉辦貼文留言按讚活動，參與的民眾將有機會抽中統一超商100元商品卡，詳情請上「來趣新北金發局」FB粉絲團查詢：https://www.facebook.com/economic.gov/

▲ 新北工廠照過來！ 最猛調查員6月1日起登廠拜訪。（圖／新北市經發局提供）

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關鍵字：新北,工廠,營運,校正

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