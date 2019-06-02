摸了出土文物！他咳嗽、發燒「一年住院7次」...結果竟是XX惹禍

▲考古人員揭開了江西南昌西漢海昏侯墓主棺外棺蓋。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

關於考古的靈異傳說層出不窮。深圳的老李（化名）身為古董愛好者，常與朋友去各地鑑賞出土文物，但就在一年前，他開始陸續出現咳嗽、發熱、胸痛等症狀，怎麼治療都無法痊癒，甚至反復住院了7次，讓老李百思不得其解。經檢測，醫生發現，是「放線菌」在作怪。

▲李先生的肺部CT圖。（圖／翻攝自微信公眾號／杭州日報）

老李一年前開始出現斷斷續續的咳嗽，當時他以為是感冒，就沒有在意，可是接下來，老李不僅咳嗽越來越頻繁，還伴有發熱、寒顫的症狀，站起來活動時，會感覺右胸隱隱作痛。他到醫院檢查，胸部CT（電腦斷層掃描）顯示其左上、右中肺感染，但卻找不到具體的病因。

醫生用治療肺部感染的藥為老李控制住病情。但在老李出院半個月後，他的病情再次加重，重新住院。從2017年3月到2018年2月，老李先後在深圳和廣州3家大型醫院反復住院7次，但始終沒有找到引起肺部感染的原因，咳嗽症狀也沒有改善。

就在去年6月，老李來到深圳市人民醫院呼吸內科就診，院方採集了老李呼吸道的標本，經檢測，發現病原菌為齲齒放線菌。據悉，放線菌中的少數類別可引起動植物感染，老李就是遇到了這種「不法分子」。這一類放線菌一旦突破了粘膜屏障，建立了感染，身體就會啟動一種強烈的炎症反應，比如咳嗽、發燒等。

▲肺放線病大多是緩慢起病的，一開始時出現發低燒、咳嗽，咳出少量黏液痰，隨著病變的進展，這種症狀逐漸加重。（示意圖／翻攝自pakutaso免費圖庫）

據悉，放線菌廣泛存在於土壤和動物的微生物群中，某些種類是人類和家畜皮膚、口腔、腸道和陰道菌群的共生菌，人們常說的下雨後泥土的香味，其實就是放線菌的代謝產物的氣味。

醫生推測，老李感染的原因很有可能是因為接觸剛出土的文物，這些文物在土壤中埋了很長時間，非常容易帶有大量的放線菌，在接觸時就會通過呼吸道吸入，從而引起肺部感染。經歷種種波折，老李的病因終於有結果，一個月後，他病情迅速好轉並出院，咳嗽症狀也完全消失了。