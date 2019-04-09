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直播古墓開棺！　推開驚見2500年前「大祭司木乃伊」

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▲埃及出土40具木乃伊。（圖／路透社）

▲埃及近年大力推廣全國考古，企圖藉此促進觀光。圖為埃及過去陸續發現的古墓與木乃伊。（資料照／路透社）

國際中心／綜合報導

美國探索頻道（Discovery）當地時間7日（台灣時間8日上午）播出兩個小時的特別節目，深入埃及古墓現場直播「開棺秀」，向世人呈現2500年前埃及大祭司的棺木，揭開木乃伊的神秘面紗。

法新社報導，《追謎探險隊：埃及古墓直播》（Expedition Unknown: Egypt Live）節目走訪尼羅河沿岸的敏亞（Minya）郊區「實況開棺」。敏亞在埃及中部，位於開羅和著名吉薩金字塔以南，帝王谷以北。

考古學家近似在當地發現一個垂直豎井，循通道而入發現多處墓穴，埋有40具據信生前為「貴族精英階層」的木乃伊」。考古團隊在墓穴中發現雕像、護身符、存放器官用的卡諾卜罈（Canopic）等工藝品，並找到一具已經腐爛的木乃伊。

團隊繼續挺進墓穴，找到這具做工精美的古代石棺。石棺相當厚重，得由數人合力才能打開，打開後在裡面發現一具包裹完整的木乃伊，一旁放有黃金等貴重陪葬品。

在棺木打開的一刻，主導此次考古行動的埃及前古物部長哈瓦斯（Zahi Hawass）忍不住驚嘆，「我不敢相信，太驚人了」。節目主持人、美國探險家蓋茨（Josh Gates）則說，這是古埃及智慧之神托特（Thoth）的祭司木乃伊，年代可追溯至西元前525年的埃及第26王朝，也就是統治埃及的最後一個本土王朝。

蓋茨向觀眾介紹說，在古埃及時代的尾聲，權力逐漸落到祭司階層手中，因此大祭司也享有皇家等級的厚葬，「看看這個，幾乎跟王室的一樣。」

埃及自2011年起義打倒前總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）後，觀光業因社會動盪而陷入衰退，因此開羅當局希望透過推廣考古行動來振興觀光業。探索頻道發言人不願透露公司與埃及政府達成的協議內容，不過一名匿名埃及考古學者向法新社說，「到頭來這可能只是媒體噱頭，但如果做得好的話，或許能讓人愛上古物，也可能是推廣觀光的好機會。」

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）近年大力邀請外國投資，每年造訪埃及的觀光人次也逐漸開始回升。根據埃及政府統計數據，2017年訪問埃及的觀光客人次已經達到830萬人，但相較於2010年的147萬人次仍有一段不小的差距。

此次探索頻道節目全球直播的區域也包含台灣，根據探索頻道台灣臉書粉絲專頁資訊，4月21日晚間將播出此次埃及考古的精華版本。

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關鍵字：木乃伊,埃及,考古

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