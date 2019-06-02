韓國瑜喊「發財外交」　賴清德：講口號的一把好手

▲賴清德參訪桃園龍潭菱潭街興創基地。（圖／李姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨總統初選參選人賴清德2日抵桃園龍潭菱潭街興創基地參訪，對於韓國瑜在凱道造勢活動，喊出未來若有機會承擔重任，會翻轉蔡政府的「凱子外交」變為「發財外交」？賴清德揶揄韓是「講口號的一把好手」！面對韓流來勢洶洶，賴清德說，每個候選人都要在政見、國家的藍圖，做最好準備，以爭取人民的支持。

賴清德2日下午3點半，首先抵桃園市龍潭區菱潭街興創基地參訪，接著到中壢環中東黃昏市場、桃園南平黃昏市場爭取民眾支持，晚間8點左右抵中壢新明夜市逎夜市至9點，沿途受到民眾歡迎。

▲▼賴清德參訪桃園龍潭菱潭街興創基地。（圖／李姓民眾提供）

對於韓國瑜1日在凱道造勢，有超過30萬支持者聲援，「韓流」發威是否會造成綠營壓力？賴清德表示，面對韓流來勢洶洶，每個候選人都要做最好準備，特別是對自己的政見、國家的藍圖，勢必是要完備，爭取國人的支持，這是最重要的。

而韓國瑜在凱道造勢活動上，喊出未來若有機會承擔重任，會翻轉蔡政府的「凱子外交」變為「發財外交」。賴清德則揶揄韓是「講口號的一把好手」。另外，對於韓國瑜在造勢大會上宣示，為了中華民國他不惜粉身碎骨，賴清德質疑，韓是支持九二共識，並未反對一國兩制，也沒有堅持主張一中各表，「恐怕國人要去考慮，會不會韓國瑜當選後，反而是中華民國粉身碎骨？」