觀光結合AR、AI新科技！首屆「科技觀光得塔推進賽」百萬首獎出爐

▲「科技觀光得塔推進賽」首獎得百萬。（圖／觀光局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

「科技觀光得塔推進賽」決賽暨頒獎典禮今（31）日在世貿一館舉行，在長達5個月的賽程中，搜集到來自全球12國140件的作品，並從中選出前三名，也是交通部觀光局首度跨界結合AR、AI等科技新創技術。交通部長林佳龍直呼，這次的競賽看見了科技觀光的崛起。

這次競賽從1月1日開始收件，經過長達5個月的賽程，從來自全球12國140件的作品中，經過海選、複選、及今天的決選Pitch賽，選出了前三名，包含第一名Funliday Inc.提供可與同伴一起編輯及同步的行程及路徑規劃APP；第二名Velodash+ Travel提供單車自由行即時社群媒合；第三名iMarts 愛碼市智能科技有限公司結合線上機器人及真人提供多語語音導覽，及AR／VR導覽內容。

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▲交通部長林佳龍特別親自出席「科技觀光得塔推進賽」頒獎。

交通部觀光局局長周永暉也到場擔任頒獎人。他說，競賽得獎團隊除可成為APICTA Awards台灣代表隊之種子團隊並參與培訓計畫外，本次的第一名團隊也可以獲得百萬獎金，更將代表觀光局科技觀光得塔推進賽前進全球三大國際旅展之一的新加坡ITB Asia進行成果宣傳。

本次比賽作品的特點包含服務可與國際接軌、題材全面性、科技味濃厚，作品不只結合大數據及AI，近年來火熱的AR／VR及聊天機器人都包含在內，本次競賽可以看見台灣在科技觀光的創新及創意，期待作品後續能在觀光產業落實，讓台灣的科技觀光發揚國際。

決賽作品中可以觀察到三種走向，包含具有旅行實用性或提高便利性的作品，用提升旅客體驗來增進台灣觀光；強調與使用者間的互動，作品多是融入AR科技，如AR導覽互動結合抓寶遊戲、AR偶像建模打卡點加入行程推薦；展現全球旅遊趨勢的主題旅遊正夯，有單車團騎社群交友類、旅遊不孤單的揪團交友作品等。