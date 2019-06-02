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台北–萬華「地下神秘車站」曝光！　台鐵揭密29年「隱藏任務」

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▲▼台北到萬華間藏隱藏版車站。（圖／網友‎楊子徵提供）

▲你有看過隱藏版車站嗎？（圖／網友‎楊子徵提供）

記者胡順惠／台北報導

一名台鐵迷近日搭乘火車時，在台北到萬華之間拍到「隱藏版車站」，放上臉書社團後引起熱烈討論。台鐵解釋，為了預防隧道內發生火災等緊急事故，從汐止到板橋這段地下化工程共設置58個逃生通道，還有3個緊急停靠站疏散旅客，這次拍到的是位於中華路、長沙街口的西門站。

台鐵北市地下化工程從汐止經南港到板橋鋪設長達22公里的隧道，至今已有29年的歷史，當初為了預防預防隧道內發生火災及其他緊急事故，設置58個地下逃生通道，以及3個緊急停靠站，以便發生意外時能緊急疏散，所幸從民國79年來都沒有派上用場，只有演習使用過一次，靜靜守護旅客安全。

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台北工務段段長王兆賢表示，緊急停靠站包含中華路、長沙街口的「西門站」，市民大道、光復北路口的「光復站」，以及市民大道、復興北路口的「復興站」，分別緊鄰西門町、微風廣場、大巨蛋與京華城等知名商圈，當初選點就是考量到上面要有足夠的通道，可以讓旅客快速疏散到地面或商場，平時沒有對外開放。

楊姓網友近日搭乘莒光號行經台北到萬華之間，在取得車長的同意下，到車尾拍攝這個難得一見的隱藏版車站，放上臉書社團與其他鐵道迷分享。其他人熱烈回應「這裡應該是西門站！神秘車站有三座」、「在平行世界，或許可能變成緩行線通勤車站的月台。」、「地下鐵路緊急停靠逃生站」。

列車一但在隧道內發生火災等緊急事故，離車站還有段距離時，逃生通道與三個緊急停靠站就能發揮緊急救援任務。台鐵表示，站務人員接獲緊急通報後，第一時間便會啟動照明設備，引導所有旅客5分鐘內走出隧道，安全回到地面疏散。
 

▲▼台北捷運西門站地下20多年來藏著隱藏版車站。（圖／台鐵提供）

▲台北捷運西門站藏著隱藏版車站，外觀根本看不出來。（圖／台鐵提供）

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