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非商業目的封鎖！　陸公布「不可靠實體清單」四項標準

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▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲大陸「不可靠實體清單」將依照4面向進行評估。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

商務部宣布根據相關法規將建立「不可靠實體清單」，相關負責人今（1日）進一步表示，政府在決定是否將個體列入清單時，會依照是否對中國實體進行封鎖、斷供或其他歧視性行為，以及是否基於非商業目的，違背市場規則等4個面向進行評估。

商務部相關負責人接受《新華社》採訪時指出，中國政府依照《對外貿易法》《反壟斷法》《國家安全法》等相關法規，建立「不可靠實體清單」制度；這個制度將分為4個面向，分別是：

一、該實體是否存在針對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視性措施的行為。

二、該實體行為是否基於非商業目的，違背市場規則和契約精神。

三、該實體行為是否對中國企業或相關產業造成實質損害。

四、該實體行為是否對國家安全構成威脅或潛在威脅。

高峰日前在記者會上指出，「根據相關法律法規，中國將建立『不可靠實體清單』制度。對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入『不可靠實體清單』，具體措施將於近日公佈。」

▼華為公司日前被列入美國「實體清單」中。（圖／路透）

▲▼華為,5G。（圖／路透）

對於這項反擊措施，大陸官媒《央視》刊登評論稱，美方一次又一次出爾反爾，一次又一次加徵關稅，甚至在毫無證據情況下，動用國家力量切斷美國企業對華為等中國公司的供應，對中國極限施壓，企圖阻遏中國的發展，「要談，就認真談；要打，那就認真打。既然美方毫無誠意、步步進逼，那麼中方就奉陪到底。」

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★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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