傳承媽祖文化　兩岸宮廟邀青年加入借力新媒體

▲「新媒體語境下的媽祖文化交流峰會」在天津舉辦。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／天津報導

「兩岸媽祖緣」文化交流活動昨（1日）在天津天后宮開幕，下午並舉辦媽祖文化交流峰會，其中對於在新世代環境下的民俗文化傳承，與會嘉賓認為，需以拉動年輕人參與為重點，並借力新媒體樣態的傳播方式，讓「立德、行善、大愛」的媽祖精神永續傳承、發展。

交流活動1日在天津啟動，下午舉辦「新媒體語境下的媽祖文化交流峰會」；同時，今天起，將有5尊來自天津的媽祖神像，赴台灣各地媽祖宮廟巡迴、交流。

▲「兩岸媽祖緣」文化交流活動6月1日在天津天后宮舉辦啟動儀式。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標坦言，早期台灣民間信眾年紀普遍偏大，急需思考媽祖精神傳承的方法，目前隨著每年的繞境活動規模逐漸擴大，並成為世界三大宗教活動之一，慢慢看到「年輕人都走出來了」，包括大學、高中生，甚至越來越多外國友人、大陸民眾來台共襄盛舉。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀也說，為吸引各年齡層參與媽祖文化，北港朝天宮包括舉辦街舞比賽、幫助少年球隊、組成志工團等，就是希望達到傳承，同時十多年來透過屢次到天津，進行兩岸媽祖交流活動，也彰顯媽祖就像是我們的母親一樣，每個人都是媽祖的孩子跟志工。

在傳播媽祖文化上，中國電視藝術家協會（中視協）紀錄片學術委員會副主任陳大立坦言，大陸包括「舌尖上的中國」等紀錄片獲得廣泛迴響，但觀眾不少是透過網路等電視以外的渠道觀看，加以大陸當前B站（bilibili）、抖音等發展，新媒體形式的傳播可以達到更好的效益。

中視協新媒體委員會秘書長李黎也說，新世代的受眾在網路上，注意力可能是短短的一分鐘，且相較過去傳統媒體「教化式」的標題、內容，網路傳播式比較「平等式」的，應透過真實、開門見山、快速抓重點的內容，無論是媽祖或其它信仰，都能有效地廣為人知、了解。