小三通將破2千萬人　楊鎮浯期待任內迎來第3千萬名旅客

▲楊鎮浯出席小三通2000萬人次系列慶祝活動。（圖／金門縣政府，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

金門「小三通」即將在端午節前迎來第2000萬名旅客，金門縣長楊鎮浯1日在水頭碼頭的慶祝周活動上親自頒發「玉璽酒」等大獎給幸運旅客，並表示，金門小三通「2000萬人次」代表的是過去的努力，標誌著金門在兩岸之間一定會扮演一個很重要的角色，也體現了金門人在這個兩岸的大時代之下，如何自處的智慧，並期待任內能迎來第3000萬名旅客。

金門縣政府為迎接金、廈、泉實施小三通通航之金門口岸邁入2000萬旅客之里程碑，從上周開始舉辦「慶祝金門小三通突破2000萬人次系列活動」，並在昨日抽出最大獎旅客，來自漳州的蔡姓旅客與兩名好友搭乘「金星六號」來到金門自由行幸運中獎，獲金門縣長楊鎮浯親自頒贈豬年「玉璽酒」、20張船票和精美禮物。

▼楊鎮浯搭乘小三通來往金廈。

楊鎮浯表示，小三通從2001年開通，到了2013年的時候，累積到了1000萬人次，但是2013年到現在短短5年多的時間，就到達了2000萬人次，而且今年單年的人次應該會突破200萬，這對金門是非常重要的里程碑。希望在新的旅客通關大樓建好的時候，也是迎接3000萬人次的時候。

楊鎮浯指出，小三通旅客不斷增長，金門縣府希望能夠提供給遊客更好的一個旅遊品質與通關環境，會努力不懈，加速加快、如質如期盡量來推動。同時旅遊部門必須要去推出很多更優質的旅遊產品，讓每一個到金門來的遊客，都能夠找到適合他們遊程，能夠帶著滿滿的旅遊回憶回到他的家鄉。

楊鎮浯說，在開心的迎接這2000萬人次的時候，更重要的是，地方政府還有非常多的事情要去做的。在金門小三通發展的過程當中，有非常多兩岸相關部門協助金門，包含了陸委會、交通部等單位，還有現場的CIQS（海關檢查、證照查驗、人員及動植物檢疫、安全檢查），都給金門很大的幫忙。

楊鎮浯還說，小三通突破2000萬人次，這也體現了金門人在這個兩岸的大時代之下，如何自處的智慧，「在小三通發展上，看到人來人往、船來船往，也體現了金門人在這個大時代裡面，如何尋找自己的定位以及謀求自己的發展。小三通之於金門，有非常多的意義的。」

楊鎮浯並提到，對於小三通2000萬人次，絕不僅僅只是一個數字上的歡迎，暑假即將到來，縣府規劃有一系列的活動，要讓所有來到金門的人都能夠找到適合它的旅遊產品，縣府觀光處在這個暑假規劃有一系列的活動。包含了有海邊的、有休閒的、有購物的、親子的各式各樣的主題活動，來迎接這個暑假來到金門的所有好朋友。

楊鎮浯強調，2000萬人次，代表的是過去的努力，在2000萬人次之後，金門縣政府要迎接所有的客人，我們準備好了。我們會讓所有的客人願意到金門、願意再到金門，願意愛上金門。我們會盡我們所有的努力，讓金門越來越好。感謝所有單位對金門的協助，以及金門的旅遊相關產業，包含旅行社、導遊、遊覽車、司機、餐廳、住宿等等，所有在第一線幫金門打拚觀光的這些夥伴們。