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出生半張臉是黑的「從小離不開醫院」！彩妝師克服恐懼...勇敢站上國際舞台

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▲▼ 彩妝師Elsa 。（圖／Elsa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 彩妝師Elsa 。（圖／Elsa授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

Elsa出生的時候，半張臉龐就被黑色的胎記佔據；媽媽用心良苦，從小就帶著她進整形醫院動手術，不過即使除去胎記了，Elsa的臉上還是明顯看得到手術的印記。Elsa因為臉蛋的關係受到不少言語霸凌，因此從小就沒什麼自信，也不敢和人溝通，不過因為某個契機，她了解到「一個人不需要靠別人眼光而活」，在大學時毅然前往加拿大學習最愛的彩妝；雖然她今年才25歲，卻已經征戰過不少國際比賽。

Elsa的臉上天生就有一大片黑痣，因此她從小就沒什麼自信和勇氣。從有記憶以來，為了除去黑痣，她的童年總是離不開整形醫院，歷經無數次的手術和恢復期，也連帶影響她入學的時間。無奈的是，因為臉上的疤痕，她時常被大眾投以異樣眼光，甚至是同儕之間的言語霸凌，讓她內心充滿恐懼。

請繼續往下閱讀...

Elsa表示，自己某次在整形醫院中，看到因為燒燙傷意外、臉上的傷比她更嚴重的人，「在場等候的每個人都有一個共通點，就是想要藉由手術使自己變得更美好，以藉此來增加自身的自信。」不過她也因此恍然大悟，她認為大部分的人都會藉由他人眼光，來證明自己的價值和存在，但社會上的眼光和枷鎖太多了，往往讓人忽略自己最根本的價值，進而鎖住了一個人的身心自由和人生道路。

「然而這樣的生活是我們真心想要的嗎？」她認為與其這樣自我懷疑、害怕、並恐懼異樣的眼光，倒不如勇敢地為自己做出決定，「我的價值不是由別人來告訴我，而是我知道我是誰，所以我會用我的行動來證明我就是我，世界上唯一的那一個我。」

▲▼ 彩妝師Elsa 。（圖／Elsa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Elsa很擅長婚紗彩妝，工作時的模樣專業又有自信！

高中和大學都就讀商管科系的Elsa，還是對彩妝藝術懷有很大的興趣，因此在2016年1月，她決定放棄在台灣的大學學業，毅然決然隻身前往加拿大進修彩妝課程。近3年的學習過程中，Elsa不僅要克服語言障礙，還要想辦法盡快適應陌生環境；她一邊上課、一邊打工累積相關工作經驗，憑著心中的熱情和信念，突破所有恐懼和挑戰，並且抓緊每個機會，「因為我知道機會不是每天都會出現在我的面前，所以當機會出現時我特別珍惜。」

Elsa回憶起2017年在紐約的比賽，心裡還是很激動，她表示自己雖然在當年的「北美區國際彩妝比賽」前3天才被通知錄取，但她當下毫無猶豫，買了機票就和模特兒衝到美國比賽；而這次難忘的經驗也讓她從世界各國彩妝師的身上學到許多，進而帶著更上進的心學習。Elsa擅長的領域在於「美式婚紗彩妝」和創意創作，她表示自己很喜歡那種在幫新娘化妝時，沉浸在愛與喜悅的環境。

▲▼ 彩妝師Elsa 。（圖／Elsa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼Elsa的作品照及生活照 。

▲▼ 彩妝師Elsa 。（圖／Elsa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Elsa表示，現在她已經可以自在地面對自己，甚至慶幸胎記所帶給她心境上的成長；她也表示自己已經找到人生的舞台了，並且享受在每場表演的過程中，不會輕易放棄每個可能性。最後Elsa也希望以自身的經驗，鼓勵大家勇敢追夢，「你的心有多大，舞台就有多大。」

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關鍵字：胎記,彩妝師Elsa,化妝,暖新聞

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