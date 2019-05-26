　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「我在寫鏡頭外的暖新聞」南投阿婆「2塊生薑只賣5元」　他：可愛的自耕小農

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼南投生薑阿嬤2顆只賣5塊錢。（圖／翻攝臉書社團「南投人聊天室」）

▲南投阿嬤賣生薑，好心賣網友2塊只要5元。（圖／翻攝臉書社團「南投人聊天室」）

生活中心／綜合報導

「我在寫鏡頭外的暖新聞」，南投一名網友到南陽路市場買菜時，和一位阿婆買了一塊薑，得知只要4塊錢便說，「阿婆妳找我5塊就好」；結果阿婆又多塞了一塊薑給他，並在一來一往當中堅持2塊只要5元，如此小卻相當暖心的事情讓他直呼「好可愛的自耕小農」。

該名網友在臉書社團「南投人聊天室」紀錄自己與賣薑阿婆的對話，他原本只想買一塊薑。

請繼續往下閱讀...

阿婆說：四塊錢。
我說：阿婆妳找我五塊錢就好了。

結果阿婆又拿了另一塊薑給我。

我說：那十塊錢就不用找了。
阿婆說：這樣五塊就好。

▲▼南投生薑阿嬤2顆只賣5塊錢。（圖／翻攝臉書社團「南投人聊天室」）

▲原PO在臉書社團分享「暖新聞」。（圖／翻攝臉書社團「南投人聊天室」）

暖心的幾句對話讓原PO相當開心，「好可愛的自耕小農」，「不貪不求，彼此投緣。」其實台灣社會存在諸多問題，各界惡鬥的壞消息層出不窮，但仍有許多值得鼓勵的正向事蹟存在，即便小卻能給人心情明亮的能量，因此原PO才會說「我在寫鏡頭外的暖新聞」。

一名網友表示，「台灣的暖新聞、勵志新聞真的欠很大」，也得到原PO善意回應「我會努力給你暖新聞」；其他網友則留言，「感謝有你分享」、「優良賣家，推薦一下。」

ET快訊
沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住
獨／愛心領養20浪狗全送屠宰場　「血濺滿牆」沿惡臭挖出骨骸

關鍵字：南投,菜市場,南投人聊天室,暖新聞,生薑

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿嬤不會用悠遊卡！孫不耐「又扯又推」進站甩頭走人　網直搖頭：會後悔

履行對植物人的約定！才結束東非義診　3醫急奔台東獻愛

德安飛機液態油壓出問題　旅客從跑道走400公尺回航站

有苦的人走不出！慈濟人醫為重症病患義診　溫言軟語耐心安撫

3歲童保障額取消北市某附幼61人全備取　家長：友善幼托政策差勁！

貼心女兒「主動馬殺雞」...按5下急收手　老爸知真相心死：生來騙感情

沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住...網友相信了

影／操演管休一周！海陸兵「家裡出事誰負責」　退伍弟兄轟：草莓兵回娘親懷抱

家長盼「終結教改之亂」　教育部： 將儘速成立諮詢會

國教盟控拿教育部補助、護航政策！台家盟反擊：是封建思想

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次 網全笑爛...狂重播神片

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

詭譎偵訊室、自然鐘乳石階梯　日治軍事遺址「鼓山洞」大揭密

阿嬤不會用悠遊卡！孫不耐「又扯又推」進站甩頭走人　網直搖頭：會後悔

履行對植物人的約定！才結束東非義診　3醫急奔台東獻愛

德安飛機液態油壓出問題　旅客從跑道走400公尺回航站

有苦的人走不出！慈濟人醫為重症病患義診　溫言軟語耐心安撫

3歲童保障額取消北市某附幼61人全備取　家長：友善幼托政策差勁！

貼心女兒「主動馬殺雞」...按5下急收手　老爸知真相心死：生來騙感情

沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住...網友相信了

影／操演管休一周！海陸兵「家裡出事誰負責」　退伍弟兄轟：草莓兵回娘親懷抱

家長盼「終結教改之亂」　教育部： 將儘速成立諮詢會

國教盟控拿教育部補助、護航政策！台家盟反擊：是封建思想

躺在床上看星星！童話村「迪士尼主題湯屋」超夢幻　還能餵魚喝ㄋㄟㄋㄟ

蔡依林被雷射筆照眼睛！首發文「釣出阿信留言」網一看：信哥心疼了

男疑夜釣落海　海巡安檢人員火速搶救性命

體溫高、愛熬夜...都是蚊子最愛獵物　醫推「自製茶飲」改善！

悲！父吸毒入獄母離家　1歲女童公嬤一老一中風「三餐吃泡麵」

大人沒顧！男童小跑步驚險闖馬路　女駕駛嚇歪高分貝尖叫

通緝犯佯綁鞋帶拔腿狂奔　仍遭快腿警衝入草堆速逮

獨家／不甩警「五股飆到北市」逃逸　拒檢男失控撞分隔島拉出滿臉血

打破傳統禁忌！　上班族靠「離婚財」每月為自己加薪8000元

郭台銘家扶中心包粽！簽名贈熱情民眾　「孩子快樂就是我的責任」

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起..

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出..

男同志結完帳！大媽狂碎唸　兒2..

爸準備筷子湯匙！女兒「打開餐袋..

醫師、律師同婚登記　父母祝福

妹子爬浴室門通風口「奶和大腿破..

狂玩眨眼遊戲30次「史上最悲慘..

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

沒有蚵仔　奧客買大腸麵線怒折回

鋒面周一接近午後變天　影響最大..

海陸兵怨被管休一周　退伍弟兄轟..

紅納智捷停門口　BMW路卡死氣..

等了21年　我就是要嫁給你　

最新！蘋果iOS 12.3.1..

更多熱門

相關新聞

南投臭豆腐名店停業！189人竟食物中毒

南投中興新村爆發疑似集體病毒性腸胃炎，衛生局緊急勒令臭豆腐老店暫停營業，事隔近1個月，檢定結果出爐，共有189位消費者吃完臭豆腐、紅茶、豆花等出現上吐下瀉等症狀，顯有群聚感染，研判為食物中毒事件，持續要求停業，並已移請檢方偵辦。老闆得知消息，沉痛表示願負起全部責任，推測可能是「冰塊」出問題，將召開記者公佈賠償方法、時間及管道。

浮屍「腳狂抖」嚇壞殯儀館　高大成揭真相

南投暴雨多處坍方　官網無災情通報

南投浮屍「腳突然抖動10多下」

南投大排現浮屍　民眾嚇壞急報警

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

具荷拉「凌晨在住處輕生」！警方證實

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

香蕉掛著才壞得慢　她照做卻笑爆

認愛許維恩！新歡師弟「貼背閃照告白」

2歲童墜5樓！下班男「徒手抱住」被砸暈

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：下個是藍牙

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診所」

HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！　網崩潰

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起「長輩話」破解

草屯車禍拍到鬼臉　在地人一看大驚

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出爐

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

她下體流O老公「硬要壞壞」3天後醫驚呆

蔡依林被雷射筆射眼睛　狀況曝光…粉絲心疼了！

更多

最夯影音

更多

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面