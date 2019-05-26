「我在寫鏡頭外的暖新聞」南投阿婆「2塊生薑只賣5元」　他：可愛的自耕小農

▲南投阿嬤賣生薑，好心賣網友2塊只要5元。（圖／翻攝臉書社團「南投人聊天室」）

生活中心／綜合報導

「我在寫鏡頭外的暖新聞」，南投一名網友到南陽路市場買菜時，和一位阿婆買了一塊薑，得知只要4塊錢便說，「阿婆妳找我5塊就好」；結果阿婆又多塞了一塊薑給他，並在一來一往當中堅持2塊只要5元，如此小卻相當暖心的事情讓他直呼「好可愛的自耕小農」。

該名網友在臉書社團「南投人聊天室」紀錄自己與賣薑阿婆的對話，他原本只想買一塊薑。

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阿婆說：四塊錢。

我說：阿婆妳找我五塊錢就好了。

結果阿婆又拿了另一塊薑給我。

我說：那十塊錢就不用找了。

阿婆說：這樣五塊就好。

▲原PO在臉書社團分享「暖新聞」。（圖／翻攝臉書社團「南投人聊天室」）

暖心的幾句對話讓原PO相當開心，「好可愛的自耕小農」，「不貪不求，彼此投緣。」其實台灣社會存在諸多問題，各界惡鬥的壞消息層出不窮，但仍有許多值得鼓勵的正向事蹟存在，即便小卻能給人心情明亮的能量，因此原PO才會說「我在寫鏡頭外的暖新聞」。

一名網友表示，「台灣的暖新聞、勵志新聞真的欠很大」，也得到原PO善意回應「我會努力給你暖新聞」；其他網友則留言，「感謝有你分享」、「優良賣家，推薦一下。」