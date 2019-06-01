柯文哲說捷運民生汐止線像盲腸　侯友宜：這是動脈！

▲▼捷運民生汐止線，侯友宜說是「動脈」絕對要做。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

台北市長柯文哲5月31日表示，捷運民汐線從新北市到台北市，沒有與任何捷運線有交會，「等於盲腸一樣沒有用」，因此不列在優先推動，第一優先是環狀線。新北市長侯友宜1日在宜蘭表示，對新北市來講，汐止到台北市任何一端，尤其是到文湖線，這是動脈，動脈是最重要支幹啊！主要幹道是絕對的要做。

侯友宜1日在宜蘭被問到柯p民生汐止線盲腸說！他大笑說，若柯市長現在當醫生，那盲腸當然要割掉了，但現在柯是台北市長。

另外要知道盲腸也有盲腸功能，對新北市來講，汐止到台北市任何一端，尤其是到文湖線，這是動脈，動脈是最重要支幹啊！主要幹道是絕對的要做。

目前他跟柯默氣還是非常足夠，還是請台北市將所有資料送交通部審查，只要審查通過，他們一次核定、分批施做，新北市汐止到台北市這一段，該做的他們絕不拖延時間。

捷運民生汐止線延宕多年，台北市捷運局2018年12月底決定採「行經民生社區」的路線做為主要規畫送交中央環評，中央審核通過後才會到市府進行招標等，距離開工日期仍遙遙無期。但台北市長柯文哲目前主力全部放在環狀線，民進黨市議員李建昌5月31日總質詢時問到對民汐線的看法，柯則脫口表示，民汐線是「盲腸」、「沒有用」引發討論。

柯文哲表示，民汐線路線從新北市到台北市，沒有與任何捷運線有交會，「等於盲腸一樣沒有用」，因此不列在優先推動，第一優先是環狀線。

柯文哲還提到，除非搞定台北市這一段，但事涉松山機場是否遷移廢除，因此很猶豫。