▲ 基隆市運動會熱力登場，林右昌盼推廣全民運動風氣。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市108年度運動會，1日上午在中山高中盛大登場，基隆市共1200位選手同場交流；擔任大會主席市長林右昌，感謝各界響應組隊參與，也推廣全民運動風氣。現場還有舞藝觀摩表演，包含中東肚皮舞、土風舞、太極拳及元極舞。

林右昌指出，基隆市運動會是每年重要體育盛事之一，也是市府同仁與愛好體育朋友交流機會，有助提升運動風氣，活動精采可期。他叮嚀大家過程中注意安全，奪得佳績，感謝海科館與救國團今年組隊參與，祝福活動圓滿順利。

今年運動會由中山區體育會承辦，運動比賽項目精彩豐富，包含趣味競賽、球類運動競賽及身心障礙球類競賽，由市府、學校、各區公所等26個單位同仁報名組隊，共計有1200名選手，參加穿梭運球、薪火相傳、步步為營、耕耘收穫、憶兒時等趣味競賽，現場驚呼聲、加油聲不斷。

各區體育會、單項委員會及身心障礙委員會，參加桌球、羽球、槌球、籃球、網球、棒球等球類競賽及身心障礙球類競賽等項目，各項競賽取前八名發給獎盃，並依積分取前八名頒給總錦標以資鼓勵。

這場在中山高中舉行的運動會，包括立委蔡適應、議長蔡旺璉、基港分公司總經理劉詩宗、基隆後備指揮部指揮官謝廣仁上校等都出席開幕式；現場匯聚市府局處與基隆各機關代表，同場競技交流聯誼，今年海科館、救國團等四隊參與，大會參加隊伍是歷年最多。