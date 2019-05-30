邁向第二年「基隆潮境海灣節」，2019年推出高質感五大「潮」活動，讓海洋走入民眾生活中，30日舉行活動暖身記者會，市長林右昌強調，活動展現基隆海洋城市，獨特風情與魅力，讓大家只要想到海洋、想到浪漫的生活就到基隆。

▲ 基隆潮境海灣節6月魅力登場，五大「潮」主題等你來體驗。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「只要想到海洋、想到浪漫的生活就到基隆！」，林右昌指出，活動呈現基隆海洋風情、特色，所展現出的魅力，這是基隆城市生活或未來觀光產業發展重要養分，基隆是全台最棒的海洋城市。盼藉活動帶動漁村經濟發展方向，增加漁民財富。

林右昌表示，所有海洋元素，在基隆都享用的到。今年潮境海灣節，結合帆船競賽，八斗子漁村進行漁村體驗，在一零一高地結合廚師巧手廚藝舉行星光燭光饗宴，以及海洋音樂會多項海洋體驗活動，等著大家夏天來基隆探索。

林右昌說，基隆舉辦多屆國際帆船賽，他在六月中拜訪冲繩姐妹市，將從石垣島搭船返回基隆，要親自體驗帆船精彩賽程與沿途美妙風光。基隆有遊艇、帆船的休憩產業啟迪，未來和海科館、區漁會合作，把休憩產業升級到國際水準。

產業發展處表示，「基隆潮境海灣節」，延續去年系列活動熱潮，五大「潮」活動，有「潮海洋」、「潮音樂」「潮美食」、「潮生態」與「潮漁村」，讓參與的民眾認識、了解海洋、喜愛海洋並一同加入保護海洋行列。

今年「潮生態」海底影像紀錄片徵選與影像海灣ImageBay水下攝影比賽，搶先在4月開跑，開放報名至6月30日，並於8月1日舉辦頒獎典禮與成果展。透過比賽作品，讓大眾看見保育區成立前後，潮境海灣前世今生的人文變化，並深度且廣泛地紀錄潮境海灣多樣的海洋生態和真實面貌。

台琉盃基隆國際帆船賽舉辦至今已超過15年，每年由台灣與日本輪流主辦，比賽以越洋賽形式辦理，是台灣與日本目前唯一的跨國重型帆船比賽。2018年基隆市政府與基隆市體育會帆船委員會開始合作辦理比賽，推出基隆嶼繞島賽海上觀賽船行程，讓賽事與在地產業結合，吸引民眾在觀賞比賽的同時，也能乘船遊覽潮境海灣美景。

為了讓更多民眾可以參與基隆國際帆船賽，6月15日基隆嶼繞島賽比賽當天，上午10點開始，在基隆環保復育公園將有賽事實況轉播，邀請到熱血主播徐展元現場播報賽況，民眾可到現場打卡還能兌換潮境海灣節限量好禮！

「潮漁村」則結合小鎮漫遊年，2019年7至8月將在八斗子漁村與和平島舉辦實境解謎活動，將以八斗子豐富歷史為故事背景，藉由古今穿梭故事題材，向參與民眾推廣基隆漁村特色與豐富海洋資源，完成解謎的民眾還可以參加抽獎，獎品有iPad mini4、小米掃地機器人、行動電源等豐富獎項。

「潮美食」海風盛宴，延續去年好口碑，2019年將在6月29日於101高地舉辦，與經國管理暨健康學院餐旅廚藝管理系師生合作，並且邀請世界年輕廚師菁英賽台灣區冠軍，法斯樂私人廚房的主廚簡于傑擔任主廚，使用基隆限定海鮮，以法式料理手法結合分子料理技術，推出令人「口」目一新的獨家料理，搭配基隆101高地忘憂谷的無敵海景，想必將引發一位難求的盛況。

重頭戲「潮音樂」海風音樂會，將在7月13日於潮境公園登場。潮境公園近年來被網友譽為北台灣隱藏的海景天堂，音樂會除了邀請到YOYO家族哥哥姐姐、童顏劇團、海洋大學熱音社、柔米Zoomie、邵雨薇、小宇-宋念宇等藝人團體帶來演出之外，也安排風箏DIY與低碳料理秀等節目營造野餐氛圍，歡迎喜愛野餐與音樂的民眾來到潮境公園吹著鹹鹹的海風、在甜甜的野餐氛圍中，享受基隆獨有的幸福味道。

活動詳情及相關報名資訊，請上官網查詢：www.chaojingbay.com.tw或上網搜尋「基隆潮境海灣節」。