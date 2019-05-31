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基隆「鬼廟」虎仔山淨因寺起火撲滅　網：遊民出入常鬧鬼

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記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局31日下午4時許獲報，位在基隆虎仔山中山區中山一路113巷淨因寺傳出火警，現場濃煙密布，消防人員趕抵現場，由於地勢高，那一帶巷弄狹小，灌救不易，消防隊員拉水線前往灌救撲滅火勢，所幸無人員受傷，火警原因由消防局進一步調查釐清。

▲ 基隆虎仔山「鬼廟」淨因寺起火 警消撲滅火勢無人傷亡。（圖／翻攝自臉書社團「基隆人大小事」）

▲ 基隆虎仔山「鬼廟」淨因寺起火，警消撲滅火勢無人傷亡。（圖／翻攝自臉書社團「基隆人大小事」）

議員楊石城趕抵現場時表示，這間是寺廟，當初被停工後，就沒有繼續在蓋下去。據他印象中，已經燒了第4次，寺內還有擺放骨灰罈，時常有遊民進出，成為地方治安死角。當時有民眾在基隆港區東岸，看到大量濃煙竄出，並拍下照片貼在臉書社團「基隆人大小事」，引發網友討論。網友說，「這間是著名的鬼廟，已經燒好幾次了。」

淨因寺荒廢多年無人管理，有「基隆鬼廟」之稱，2017年11月17日上午9時許，四樓突然失火，消防人員趕抵將火勢撲滅，所幸無人傷亡。地方人士表示，淨因寺有好幾十年了，1973年興建時，被檢舉違建勒令停工。

淨因寺荒廢多年後，屋頂多支樑柱腐鏽，樓梯、牆壁多處龜裂，牆面磁磚掉落，許多靈異節目到此取景拍攝，因謠傳廟內地下室還留有骨灰罈，民眾都不敢靠近；但附近住戶則解釋，他們住了30幾年，從未遇過靈異現象。

▲ 基隆虎仔山「鬼廟」淨因寺起火 警消撲滅火勢無人傷亡。（圖／翻攝自「議員楊石城」臉書）

▲ 議員楊石城表示，這間是尼姑庵，當初被停工後，時常有遊民進出。（圖／翻攝自「議員楊石城」臉書）

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關鍵字：基隆,淨因寺,火警

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