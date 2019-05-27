▲ 軍民聯合防空「萬安42號」，演習順利圓滿結束。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市等北部7縣市27日下午，同步舉行萬安42號演習，在各單位通力合作下，演練過程圓滿順利，獲得行政院動員會報評核長官高度肯定；市長林右昌表示，基隆港已是國際郵輪母港，警察局特別準備英日語文宣，引導旅客配合疏散。

27日下午1時15分，市長林右昌及副統裁官袁治中少將，在萬安演習警報發放前，率員抵達基隆市警察局聽取簡報，視導防情傳遞及警報發放，1時30分空襲警報準時響起，只見市區大街小巷的行人與車輛，都在憲、警及民防人員指揮引導之下，就地疏散避難。

隨後林右昌及袁副統裁官由警察局長詹永茂陪同，前往台62甲線匝道出口及中正區公所視導交通管制、防空疏散及避難設施容量驗證，民眾均能配合演練，到中正區公所地下室避難，過程井然有序，最後到警察局民防管制中心視導應變指揮中心轉移演練。

林右昌說，今年萬安演習除了模擬第二分局遭到襲擊之後，進行指揮中心轉移，另外也特別準備了英日語的文宣，因為基隆現在是國際郵輪母港，平日有許多國外旅客進出，萬一遭到襲擊的時候，可以運用英日語文宣引導旅客進行防空疏散，主辦單位的用心值得肯定及嘉許。