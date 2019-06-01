40惡少持棒「壓在地上打」！男高生「鼻子以上全是血」　囂張錄影嗆：看你沒有

▲一名高中生慘遭40多人圍毆。（圖／翻攝自爆料公社）



記者葉國吏／綜合報導

桃園市一名高中生慘遭40多人持鋁棒圍毆，甚至還惡劣的拍下影片互傳。其中有人認出被害人身分，甚至還傳給被害人取笑「沒種」，讓被害父母相當憤怒上網爆料。

《爆料公社》網站發文【兒子與朋友去看夜景，卻遭40多名高中生持鋁棒圍毆；其中有人認出被害人，還將拍攝下來的影片傳給他笑他沒種】，指出網友兒子在虎頭山看夜景，突然遭到40多名高中生持鋁棒圍毆，最後頭破血流送醫急救。

被害父母文中表示，這群高中生還把事發過程錄影互傳，其中一人認出被害者後，竟然白目的傳給被害者取笑說「沒種、看你沒有」，這讓父母相當痛心。被害父母上傳施暴影片，從影片中可以看到一群人拿著鋁棒不斷毆打，人都倒地還不放過，甚至還有人不死心折返回來繼續打。但後來影片已經下架。

這群高中生的誇張行徑引起網友批判，留言「只要人多打人少就是孬種，沒什麼好說的」、「台灣司法只是保護加害人，被害人只能自己討回公道，別期待司法」、「直接提告」。

▲青溪派出所副所長留言透露這起圍毆事件後續。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

事件曝光後，青溪派出所副所長鍾生敏在《爆料公社》粉絲專頁留言指出，這起事件是發生在今年2月下旬，被害人在網路上雨人發生糾紛，相約到虎頭山公園談判，被害者因言語衝突遭對方毆傷。「本案被害人已提出傷害告訴，警方依法受理後移請台灣桃園地方檢察署偵辦。」