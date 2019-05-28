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「負二代」開名車請吃飯！她開心認愛…反被騙20萬　網打臉：怪誰

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▲▼ 開車,三寶,方向盤。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO交往前被對方名車、請客熱烈追求，答應後才知道是一場空。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

一名女網友剛被追求時，所有花費都在男方的堅持下被付掉了，也總是讓對方開進口車接送，所以對於男方富二代的身分不疑有他；然而一切都是騙局，男方在交往後提出「共同帳戶」，要求她存入20萬，自己則口頭開了30萬的空頭支票，最後不僅自己的錢沒存進去，還把女方存進去的12萬元花光光。讓她傻眼的是，其中一筆2萬2的支出裡，竟然還有觀看A片花掉的數千元；而網友留言並沒有同情原PO，反而認為「一個願打一個願挨」。

原PO在臉書不公開社團「爆料公社」貼文，她和一名台南男子在一起的這3個月成了冤大頭，「認識你的時候，開著進口車，嘴上說著家裡事業，是個小開富二代追求我。」她說，對方每次吃飯都搶著要請客，也不願意讓她花錢，而她也因此答應對方和對方在一起。

原PO指出，男方在交往後提出「2人共用一個戶頭」的想法，各自將錢存進去後，只要有生活費、雜支等需要，就可以直接從裡頭領錢出來，而且還好心提議用她的戶頭就好。得知原PO將20萬存入戶頭後，男方以「因為自己的事業要進貨，原先承諾的30萬要先拿去周轉」的理由蒙混過去，「我也聽你的了，因為在『共用戶頭』還沒提出來之前我有聽說過這件事情。」

由於卡片都放在男方那邊，原PO並不知道詳細支出內容是什麼，但一個禮拜後仍不見男方把30萬存進去，對方也只回一句「現在錢還下不來」。沒想到原PO存進去的20萬一個月就花玩了，還被男方要求再放20萬進去，「此時我就開始起疑心，為什麼錢花得那麼快？」

▲▼被自稱富二代的男生追求而交往，卻被男生倒花光積蓄20萬，女生呼籲不要被騙。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲原PO被騙走將近20萬。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

原PO表示，說好的30萬始終沒有出現過，對方又總是編織漫天謊言，「最後我拒絕了他，提出了分手。」不過事情太過可疑，她決定追查支出細項，「發現他拿我卡裡面的錢亂刷VISA，零零總總雜支出約2萬2，很扯的是連看A片都用這一筆錢（富二代就是不一樣呵呵，免費的不要，跑去買一年幾千塊的A片帳號）。」

除了前項支出，原PO指，男方還在原PO不知情的情況下分3次提領共8萬元，又匯款2萬元給別人，儘管事後坦承也承諾會還錢，「但到現在，他卻反悔說交往前他都是幫我付錢的。」男方不認帳，硬要合理化成「互相」，「但我也認了，我說當作你在我身上花的錢2萬好了，剩下的10萬該怎麼處理？」

▲原PO被騙走超過12萬。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲「負二代」不斷從原PO帳戶裡提領現金或轉帳。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

原PO表示，那些錢她也不想要了，「但請各位爆料公社的女性朋友，記住他，不要讓他給騙了，說甚麼富二代，我看都是騙人了吧。」

不過網友留言並沒有同情原PO，反而覺得事情會這樣發生早就有跡可循，「一個願打一個願挨」、「天下沒有白吃的午餐」、「你也太天真了」、「放長線釣大魚的概念」、「還不是看上富二代才那麼闊」、「看了這些覺得妳很傻，但不值得同情，社會上太多人把物質生活看的太重，結果才再那說被騙等等，在交往同時可以看對方人品及人格，在還沒有結婚前，所有的價值觀都有可能做假，自己觀察不夠仔細，怪誰？」

▼網友們認為原PO不值得同情。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲▼被自稱富二代的男生追求而交往，卻被男生倒花光積蓄20萬，女生呼籲不要被騙。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

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關鍵字：爆料公社,富二代

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