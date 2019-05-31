金工迷必追！10大金工藝術家創作展　台北當代藝術館貨櫃屋展出



▲金工迷必追！10大金工藝術家創作展「老虎的翅膀—金工創作展」，6/1起在台北當代藝術館貨櫃屋展出。（圖／台北當代藝術館提供，下同）

生活中心／綜合報導

金工迷絕不能錯過！ 由知名金工設計團隊「爆炸毛頭與油炸朱利工作室」策劃的主題展覽「老虎的翅膀—金工創作展」，邀請國內外10位技藝精湛的金工藝術家參與，將自6月1日至7月28日於台北當代藝術館戶外貨櫃屋、BMFJ藝廊，雙展區聯合展出，總計展出36件精彩作品，並以open studio的方式曝光金工藝術家的工作室原貌。

「老虎的翅膀—金工創作展」邀請共邀請國內外10位金工藝術家參與，包括：日本的藝術家KOH，台灣藝術家王柏霖、吳淑麟、周金團、林麗娟、洪佩琦、曹婷婷、趙丹綺。

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這次展覽由「爆炸毛頭與油炸朱利工作室」（簡稱BMFJ）創辦人洪佩琦和曹婷婷共同策劃，探究金工創作者在造詣已達爐火純青之際，如何更進一步集結意志、場域、工具、技藝等要素，在工藝創作領域中自由地翱翔，淬鍊出精湛的作品。

在當代館廣場貨櫃空間的現場，為了拉近民眾與工藝藝術間的距離，特別完整呈現金工藝術家的工作室場域，一窺藝術家創作的基地。不僅展示參展藝術家的系列作品，牆面上也陳列各式木槌、焊槍等金工創作器具，並在6月2日至7月27日每週六14:30-17:30、每周日14:00-14:40安排參展藝術家定時於現場進行創作展演，讓在場觀眾一睹金屬媒材精雕細琢的過程。此外，民眾也可透過導覽體驗，親自操作鑽鑿的工具，感受金工的手作溫度及多元樣貌。