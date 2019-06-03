贈票／小花計畫展第五年 規模大升級

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「時間是記憶最大的敵人？」，而你最不想消失的是什麼？可能是親人、朋友、情人，可能是小時候的童年時光，也可能是某道懷念的家鄉菜餚。 今年邁入第五年的「查無此人－小花計畫展」，由方序中擔任策展人，邀請五月天瑪莎擔任音樂總監，邀請林強、阿信、李英宏、魏如萱、茄子蛋、告五人、宇宙人、家家、劉若英、HUSH等歌壇人氣創作歌手加入，攜手國內外10組當代藝術創作團隊，透過流行音樂與當代藝術的跨域創作語彙，共同展出11件多媒體影音裝置作品，演繹最不想遺忘的「記憶」。集結十組音樂人與十大藝術家跨界打造最難忘的鄉愁回憶，以更多元的方式記錄那些消失或即將消失的記憶，並喚醒大眾重新看待「家與情感」的意義！

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「小花計畫」於2015年誕生，當時名為「小花，土地故事與記憶保存計畫」，最初是由方序中有感屏東老家眷村面臨拆遷命運，生活記憶逐漸消失，於是發起以「回家」為概念的計畫，喚醒大家對在地文化的保存意識，而2019年的春天，是小花計畫的第五年，主題為「查無此人」，策展人方序中表示，今年是小花計畫規模最大的一次，首度結合樂壇創作者與當代藝術家的共同創作，融合聽覺與視覺的感官體驗展開新篇章，找回自身與土地間的歸屬感。小花每一年都會開花，今年開一朵時間的花，而我們把音樂變成作品的一部分，看展時記得同時戴上作品前的耳機去感受！

「查無此人－小花計畫展」自4月27日至7月7日在台北當代藝術館展出，「時間」是個溫柔的殺手，追逐時間的我們，在匆忙之間慢慢遺忘曾經珍惜的一切，想去找回那個消失的記憶，不妨在展期內去台北當代藝術館一探究竟吧！快點我下載新聞雲App搶抽小花計畫展門票！



【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

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◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 點我抽查無此人—小花計畫展門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：6月3日至6月7日1800止。

◎得獎獎項：《查無此人—小花計畫展》門票。

一人限領一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~