兩岸簽政治協議需「民主充分授權」　陸委會讚：守護人民選擇權

▲廈門環島路標語。（圖／視覺中國）

記者曾俊豪／台北報導

立法院今（31日）三讀通過《兩岸人民關係條例》修正案，未來兩岸協商簽署政治協議，須經國會雙審議及公民投票等程序，獲得民主充分授權後，方能簽署。陸委會指出，本次修法完善兩岸政治議題協商談判的民主監督機制，建立一道堅實的民主防護網，守護人民的選擇權。

陸委會下午發佈新聞稿，文中指出，今年1月2日中共發布「習五條」提出「一國兩制臺灣方案」後，積極拉攏我政黨、地方政府、民間團體及各界人士進行所謂的「民主協商」，意圖統戰分化臺灣社會，壓迫消融中華民國國家主權。

陸委會表示，兩岸政治議題協議攸關國家安全、全民利益及臺灣整體未來發展，性質有別於一般協議，處理程序須受更嚴謹之規範。主權國家地位與自由民主憲政秩序之毀棄或變更，不得作為政治議題談判及協議之項目，有助於建構更嚴謹的兩岸政治議題協議監督機制。

立法院30日舉行本會期最後一次院會，處理《兩岸人民關係條例》增訂第5條之3條，經表決後通過民進黨團提出之修正動議。

條文規定，凡兩岸間涉及政治政治議題協議，行政院須在協商90天前向立法院提出協議締結計畫，以及憲政或重大政治衝擊影醒評估報告，締結計畫經立法院四分之三委員出席、且出席委員四分之三同意後，方能啟動協商。