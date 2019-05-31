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社會 社會焦點 保障人權

走私400公斤安毒藏茶葉貨櫃　黑市價高達8億警逮8嫌

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記者柳名耕／台北報導

刑事局偵七大隊日前獲報，有販毒集團將走私大批毒品入境台灣，日前先後逮捕進口商、貨主販毒集團幹部等7人，30日在桃園又逮捕何姓主嫌訊後依毒品危害防制條例送辦，並將持續追查背後販毒集團。

▼安非他命就藏在茶葉包裝裡。（圖／記者柳名耕攝）
▲走私400公斤安毒藏茶葉貨櫃　黑市價高達8億警逮8嫌。（圖／記者柳名耕攝）

刑事局偵七大隊第三隊在2019年初獲報，指出有販毒集團將走私大批毒品入台，隨即與保三總隊、航警刑大、台中刑大、北市松山分局、南投刑大組成專案小組追查。

在3月中旬時，專案小組掌握1個自越南入口台灣的茶葉貨櫃相當可疑，物流區持續跟監到南投山區1處茶葉倉庫，見時機成熟隨即持搜索票前往查緝，當場在485箱其中的100箱茶葉箱中查獲400包安非他命，總重約400公斤，粗估市值高達8億元。

不過專案小組仍持續向上追查，在4月18日時逮捕負責訂貨、送貨的蕭姓、徐姓嫌犯，透過相關人等的供詞持續追查，5月30日時在桃園又逮補負責指揮、聯繫的何姓主嫌（42歲）。

據了解，警方除了查獲這次走私的毒品茶葉貨櫃外，相關的茶行、進口商已經在先前入口6次，不過嫌犯矢口否認與毒品案貨櫃有任何關係，訊後皆被依毒品危害防治條例送辦，其中陳姓、林姓、徐姓嫌犯皆被收押禁見，何姓主嫌則仍在複訊中。

▼經檢驗，這批安毒的純度高達98％以上，嫌犯才會再包裝寫上AAA的字樣，代表品質保證。（圖／記者柳名耕攝，下同）
▲走私400公斤安毒藏茶葉貨櫃　黑市價高達8億警逮8嫌。（圖／記者柳名耕攝）

▲走私400公斤安毒藏茶葉貨櫃　黑市價高達8億警逮8嫌。（圖／記者柳名耕攝）

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關鍵字：安非他命,茶葉貨櫃,刑事局

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